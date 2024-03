Kitco-Umfrage: Goldbären halten Winterschlaf

Ein rekordverdächtiger Wochenschluss für Gold sorgte für eine deutliche Aufwärtsstimmung auf dem Markt. Einige Analysten sind jedoch der Meinung, dass dieser Ausbruch noch getestet werden muss und dass die Anleger vorsichtig sein sollten, wenn sie dem Preis hinterherlaufen. Die Ergebnisse der regulären Umfrage von Kitco News zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen zeigen, dass sowohl die Analysten der Wall Street als auch die Kleinanleger in Bezug auf den Goldpreis in dieser Woche vorsichtig optimistisch sind.Es nahmen diesmal 14 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon war kein einziger kurzfristig bearisch gegenüber Gold. Hingegen 11 (79%) Analysten erwarten einen Goldpreisanstieg, während 3 (21%) eher neutral eingestellt blieben.Außerdem gaben 175 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 77 (44%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Weitere 43 (25%) prognostizieren einen niedrigeren Preis, während 55 (31%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de