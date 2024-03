Perfektes Timing

An diesem Sonntag findet die 93. Jahrestagung der Prospector and Developers' Association im schönen Stadtzentrum von Toronto in den Mauern des riesigen Metro Convention Centre statt, wo sich jedes Jahr Tausende von Führungskräften der Bergbauindustrie zusammen mit den Anlegern versammeln, darunter Analysten, Investmentbanker und natürlich die Kleinanleger, die alle am Stand des heißesten Junior-Bergbauunternehmens oder, im Falle der 1980er Jahre, am Stand des heißesten Newsletter-Schreibers, der immer Jim Dines war, zusammenkommen.Der Grund für die Beliebtheit des Dines-Standes waren stets die beiden 1,80 Meter großen platinblonden Zwillingsbomben, die in tief ausgeschnittenen Abendkleidern mit diamantenähnlichen Glitzerelementen auftraten. Aufgrund der damaligen Dominanz der männlichen Besucher führte die Macht des Stiftes in Verbindung mit der Macht des Dekolletés zu großen Stauzonen rund um den Dines-Stand, in denen kein einziger Mann ein Wort von Dines hörte, weil seine Aufmerksamkeit an die beiden atemberaubenden Zwillinge gefesselt war, die jedem, der Augenkontakt hatte, Anmeldeformulare aushändigten.Der beste unter den Briefschreibern der Junior-Bergbauunternehmen war Robert (Bob) Bishop, der von einer Reihe von Promotern aus Vancouver verfolgt wurde, die ihm auf dem Kongress so dicht auf den Fersen waren, dass es, wenn Bob anhielt, um mit jemandem zu sprechen, zu einer Massenkarambolage kam, bei der Werbeflyer und Aktenkoffer durch die Luft flogen. Bob hatte so viel Macht, dass die Investor-Relations-Jungs Geld dafür bezahlten, seine Hotelzimmernummer zu bekommen, und dann in der Nähe des Zimmers kampierten, um auf seine Ankunft am späten Abend zu warten.Ich nahm von 1981 bis zu meinem Ausscheiden aus der Wertpapierbranche im Jahr 2014 an der PDAC teil, aber als das Jahr 2009 kam, war ich ziemlich verärgert über die Art und Weise, in der die Marketing-Leute die Fasern des Kongresses verändert hatten, indem sie ihn von einem Ort des Informationsaustauschs zu einem Jahrmarkts-Spektakel mit Clowns, die Rad schlagen, und Fischglasverlosungen für die Rechte am Besitz von Optionsscheinen eines "Penny Dreadful", dem anderen Namen für einen Junior-Minen-Explorer, gemacht hatten.Ich bin mir jedoch sicher, dass die Ereignisse am Ende dieser Woche von den beiden Göttinnen des Junior-Bergbauuniversums - die Glücksgöttin und Mutter Natur - geliefert wurden, die einen 40-Dollar-Vorschuss bei Gold und einen 50-Cent-Knall bei Silber als buchstabengetreue Einstimmung auf den Kongress brachten.Für die Goldbergbauunternehmen hätte der Zeitpunkt nicht besser sein können, denn im Februar lieferte der weltweit führende Goldproduzent Newmont Corp. einige ziemlich brutale Ergebnisse, was Craig Hemke von TF Metals dazu veranlasste, einen X-Post an seine 66.000 Follower zu senden: "Verdammtes Newmont ist so ein verdammter Haufen von Mist. Rückgang um 20% im Jahresverlauf, während Gold um 2% gefallen ist.Neue 50-Jahres-Tiefs im Preis, während Gold im gleichen Zeitraum um 50% gestiegen ist. Ein mieses Unternehmen mit einem miesen Management und einer miesen Ausführung." Sagen Sie uns, was Sie wirklich denken, Craig.Wenn es jemals einen Moment gab, in dem ein X-Post eines prominenten Newsletters/Podcasters/Sprott-Koryphäen als der genaue Zeitpunkt der Kapitulation von Goldaktien angesehen werden konnte, dann war es dieser. Kurz darauf ging er in die Defensive und behauptete, er habe einfach Kapital in andere Bergbauunternehmen umgeschichtet, aber das war zu wenig für Newmont. Und genau das ist der Tiefpunkt der Märkte.Ein bahnbrechendes Ereignis, scheinbar unschuldig, völlig gerechtfertigt und vor allem völlig menschlich in seiner Reaktion auf ein Unternehmen, dessen Management keine Kristallkugel besaß, als es begann, andere Unternehmen mit Reserven und/oder Produktion zu übernehmen. Ich habe diesen Chart am 26. Februar in einer E-Mail-Warnung veröffentlicht: Ich nannte Newmont "einen konträren Kauf", aber in meinem X-Post sagte ich, es sei ein "schreiendes Kaufsignal". Wie das Schicksal so will, hatte ich Recht.Newmont ist ein Unternehmen, das unter massivem Druck der "aktivistischen" Fondsmanager steht, die der Meinung sind, dass das Management zu schwerfällig ist. Wenn die Goldpreise bis Ende 2024 um weitere 1.000 Dollar je Unze steigen, wird das NEM-Management als "Visionär" angesehen werden, weil es sich hochgehebelt hat. Es ist erstaunlich, wie bei Tiefstständen in Bärenmärkten jeder zum "Ich sag's ja"-Experten wird, der ein paar flüchtige Wochen des Sonnenlichts und der Bewunderung von Anfängerhändlern genießt, bis die Wende kommt.