Kongress hat eine Woche Zeit, um Ausgaben zu genehmigen... oder Schließungen beginnen (Teil 2)

In Kürze hören wir den Abschluss unseres faszinierenden Interviews mit dem Währungs- und Verfassungsexperten Edwin Vieira. Edwin geht auf die faszinierende Geschichte des Geldes und der Zentralbanken in den Vereinigten Staaten ein.: Hier ist Mike Maharrey. Ich bin Analyst und Reporter für Money Metals, und dies ist der zweite Teil meines Interviews mit Dr. Edwin Vieira. Dr. Vieira ist Verfassungsrechtler und ein Experte für solides Geld. Im wöchentlichen Marktüberblick der letzten Woche sprachen wir über die Probleme mit dem amerikanischen Papiergeldsystem. Diese Woche werden wir die Lösungen für diese Probleme diskutieren. Hier antwortet Dr. Vieira auf die Frage, was wir mit diesem verfassungswidrigen System, in dem wir jetzt leben, anfangen sollen.: Man kann sich alle möglichen Pläne ausdenken, die die Leute haben, um, wie soll ich sagen, das Federal Reserve System zu retten.: Richtig.: Das lasse ich mal beiseite. Das ist etwas, das aus dieser ganzen Ära hervorgegangen ist, die zu einer Kartellbildung geführt hat, und nein, ich halte das für unmöglich. Vor allem da, wenn man sich diese verschiedenen Pläne ansieht, sie alle eine Art Veränderung von oben nach unten darstellen.: Richtig.: Aber die digitale Währung der Zentralbank, dazu können wir später kommen, oder?: Richtig.: Wir haben einen Wandel von oben nach unten. Und niemand weiß wirklich, wie sich dies auf die Wirtschaft oder das politische System auswirken wird. Ich betrachte das Ganze aus einem anderen Blickwinkel, denn ich denke, wir müssen ein wettbewerbsfähiges System schaffen, das tatsächlich mit gesundem Geld zu tun hat. Ich glaube nicht, dass der Kongress von sich aus jemals dazu kommen wird. Er könnte dazu gezwungen werden, aber nicht von selbst. Und wir wollen ganz sicher keine internationale Einmischung mit der UNO oder einer anderen globalen Institution, die uns eine neue globale Währung gibt.: Nein, definitiv nicht.: Nein. Ich denke, die Lösung ist Artikel 1, Abschnitt 10, Klausel 1: "Kein Staat darf etwas anderes als Gold- und Silbermünzen zum Zahlungsmittel für Schulden machen." Nun, was steht da? Ich lese es sozusagen rückwärts. Dass die Staaten Gold- und Silbermünzen zum Zahlungsmittel für Schulden machen können oder sollen. Die Staaten haben also diese Restbefugnis. Und eine Restbefugnis, wie sie in der Verfassung ausdrücklich festgelegt ist, ist immun gegen Eingriffe des Kongresses, denn ein Gesetz des Kongresses kann eine verfassungsmäßige Befugnis nicht aufheben oder beeinträchtigen. Wir sprechen hier also nicht über den 10. Zusatzartikel...: Richtig.: Das ist etwas vage, was die genauen Befugnisse der Staaten anbelangt.: Sicherlich.: Wir sprechen hier von einer spezifischen Befugnis in der Verfassung, die den Staaten vorbehalten ist.: In den Staaten. Richtig.: Was können die Staaten also tun? Nun, sie können nicht ihr eigenes Geld prägen. Aber gut, das müssen sie auch nicht tun. Nehmen wir das Beispiel von Texas. Texas hat eine staatliche Lagerstätte für Gold und Silber. Alles, was man tun muss, ist, das Gold und Silber und den Tresorraum in ein Buchhaltungssystem und ein Lagersystem einzubinden, und es gibt ein Konto, eine Reihe von Konten, die besagen, wem wie viel gehört oder wem welche Münzen gehören oder was auch immer. Also behandeln wir das alles als "Bullion", um es mal so auszudrücken. […] Und diese Bullion sind von jemandem zertifiziert worden, sonst würde sie niemand akzeptieren. Richtig.: Richtig.: Praktisch gesehen ist es dasselbe wie bei der Münzprägung. Jetzt haben wir ein Buchhaltungssystem. Wir kennen alle Leute, die so und so viel Gold und so und so viel Silber besitzen.: Richtig.: Wir fügen also ein Transfersystem hinzu, so dass ich, der vielleicht etwas Gold besitzt, und jemand anderes, der Mitglied dieses Verwahrungssystems ist, miteinander Geschäfte machen können.: Richtig.: Und ich tätige eine Transaktion. Ich weise die Verwahrstelle an, eine bestimmte Menge Gold von meinem Konto auf sein Konto zu überweisen. Perfekt. Also gut. Das Schöne an diesem elektronischen System ist, dass wir jetzt nicht mehr durch das Problem eingeschränkt sind, das während der Münzzeit bestand.: Korrekt.: Wir sind nicht mehr an relativ große Münzen gebunden, die wir nicht auf irgendeine Weise auf kleinere Beträge reduzieren können. Das Interessante daran ist, dass wir bis in die Kolonialzeit zurückgehen. Der US-Dollar basierte auf dem spanischen Dollar, und der spanische Dollar hatte damals noch keine Münzprägung. Es handelte sich im Allgemeinen um kleine Beträge. Die Leute haben den spanischen Dollar in Stücke geschnitten.: Richtig.: Und sie wurden "Bits" genannt. Ein spanischer Dollar bestand aus acht Bits. Daher kommt die Idee der zwei Bits, der vier Bits, man spricht auch von einem Vierteldollar und von einem halben Dollar. Und deshalb wurden die Aktien an der Börse viele, viele Jahre lang, bis vor ein paar Jahren, in Achten bewertet.: Richtig. Daran kann ich mich erinnern.: Eine Acht, weil das auf die spanische Mühle zurückgeht [...]. Wie auch immer, heute müssen wir uns darüber keine Gedanken mehr machen, denn den Computern ist es egal, wie viele Nullen wir rechts vom Dezimalpunkt setzen.: Richtig.: Unser Computer kann eine Unze Gold auszahlen, er kann ein Millionstel oder ein Billionstel einer Unze Gold auszahlen. Das spielt keine Rolle. Nun gut. Wir können alle diese Transaktionen elektronisch durchführen. Das Gold und Silber verlässt das Depot nie, es sei denn, jemand will es aus irgendeinem Grund zurückholen. Richtig. Die Transaktionen werden elektronisch abgewickelt und wir müssen uns nicht mehr um das Problem des Kleingelds kümmern. Außerdem müssen wir uns wirklich keine Sorgen um das US-Finanzministerium machen. Das US-Finanzministerium kann über die Bewertung von Gold sagen, was es will.: Richtig.: Das hat nichts damit zu tun, wenn ich eine private Transaktion mit einer anderen Partei mache und sage, ich zahle ihm ein Zehntel einer Feinunze oder ein Zehntel von was auch immer; ein Zehntel eines Korns, Zehntel eines Feinkorns, oder eines Laib Brots. Richtig. Das macht keinen Unterschied. Sobald wir also dieses Ding eingerichtet haben, wird es von den Machenschaften des Kongresses und des Finanzministeriums unabhängig. Es wird in der Lage sein, jede Transaktion zu bezahlen, bei der beide Parteien zustimmen, was der Inhalt der Transaktion sein wird: Gold oder Silber.Die Finanzministerien der Bundesstaaten können natürlich auch Steuern einziehen und staatliche Gläubiger bezahlen. Sie können also die Regierungen der Bundesstaaten mit einbeziehen. Der einzige, der außen vor bliebe, wäre die nationale Regierung, der Kongress und das US-Finanzministerium. Und ich denke, dass es nicht lange dauern würde, wenn genügend Staaten dies tun, bis erheblicher Druck auf den Kongress und das Finanzministerium ausgeübt wird, sich an dem System zu beteiligen.: Richtig.: Und jetzt haben wir dieses System, dieses neue System, das übrigens völlig wissenschaftlich ist. Es basiert auf den Gewichten von reinem Gold oder reinem Silber, die durch diesen elektronischen Buchhaltungsmechanismus festgelegt werden.