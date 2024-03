Hochzeitssaison treibt Indiens Goldimporte an

Unterstützt durch eine lebhafte Hochzeitssaison, günstige Importe über die India International Bullion Exchange (IIBX) und eine gute Anlegerresonanz blieb die Goldnachfrage im Geschäftsjahr (GJ) 2024 robust. Laut Daten des Ahmedabad Air Cargo Complex beliefen sich die Goldimporte in den elf Monaten des GJ 2024 von April bis Februar auf 78,21 Tonnen. Dies entspricht einem Anstieg von 86% in weniger als einem Jahr, verglichen mit 41,88 Tonnen Goldimporten im GJ 2023, wie India Times schreibt.Die Nachfrage übertraf die Erwartungen, obwohl die Preise überwiegend im oberen Bereich lagen. Mit 13,9 Tonnen lagen die Importe im Februar dieses Jahres um 154% über denen des Vorjahresmonats (5,47 Tonnen). "Die Goldverkäufe setzten sich im Februar fort, unterstützt durch eine lebhafte Hochzeitssaison. Dies gilt trotz des starken Anstiegs des Goldpreises in der letzten Februarwoche, der auf geopolitische Faktoren zurückzuführen ist, die durch die Zinssätze der US-Notenbank ausgelöst wurden", sagte Haresh Acharya, Direktor der India Bullion and Jewellers' Association (IBJA).Der Juwelier Manoj Soni meinte dazu: "Die Hochzeitssaison im Jahr 2024 verlief gut und die Nachfrage nach Gold war entsprechend hoch. Gold wird oft als sicherer Hafen für die Zukunft angesehen, daher war die Nachfrage während der Hochzeitssaison gut. Im Vorfeld der Hochzeitssaison wurden vermehrt Börsengeschäfte getätigt. Etwa 70% der gesamten Käufe stammen aus dem Umtausch von Altgold."Die allmähliche Entwicklung des gelben Metalls deutet darauf hin, dass der Preis auf den lokalen Märkten im Laufe des Jahres bei 70.000 Rupien pro 10 Gramm liegen wird – das entspricht einem Goldpreis von etwa 2.537 $ pro Unze. Analysten gehen davon aus, dass der Goldpreis seinen Aufwärtstrend vor dem Hintergrund der globalen Wirtschaftsereignisse und der Verbrauchernachfrage fortsetzen wird.Juweliere und Edelmetallhändler weisen jedoch darauf hin, dass die Nachfrage erst ab August steigen wird. Käufe um die Akha-Trij-Festzeit – eine Feier zu Gunsten von aktuellen oder zukünftigen Ehemännern und der Ankunft der Monsunzeit – könnten das Geschäft ankurbeln, ansonsten dürfte die Nachfrage aufgrund der hohen Preise verhalten bleiben.© Redaktion GoldSeiten.de