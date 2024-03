YouGov: 2024 setzen deutsche Anleger auf Gold

In einer Umfrage des britischen Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Vermögensverwaltung Assenagon, wurden deutsche Anleger nach ihrer Einschätzung zu den Renditechancen verschiedener Anlageklassen gefragt. Unter den Möglichkeiten befanden sich zum Beispiel deutsche und internationale Aktien, deutsche Staatsanleihen, Immobilien und Anlagen wie Gold oder Kryptowährungen. Xetra-Gold fasste die Ergebnisse zusammen.Bei der Frage, welche der Klassen generell gute Gewinne erbringen könnte, schneidet Gold bereits am besten ab, denn 56% aller Befragten vermuten Gold zumindest auf einem der vorderen Plätze, gefolgt von globalen Aktien mit 49%. Das Schlusslicht bildeten deutsche Staatsanleihen mit bloß 4% an Anlegern, die der Anlageklasse einen soliden Gewinn zutrauen.Weiter wurde spezifisch danach gefragt welche Anlage den höchsten Gewinn gegenüber allen anderen verzeichnen wird. Auch hier triumphierte Gold. Insgesamt 24% der Anleger sehen hier das größte Potential, nicht zuletzt wegen seiner bewährten Rolle als sicherer Hafen. Auch wenn der DAX seit Monaten Rekordhöhen erreicht, wird dem deutschen Aktienmarkt nicht so viel Vertrauen entgegengebracht, das liege mit hoher Wahrscheinlichkeit an an den deutlichen Schwankungen der individuellen Aktien. In Kryptowährung vertrauen 9% genug, um zu sagen, dass es die beste Performance in 2024 haben wird. Es wird allerdings auch hervorgehoben, dass das Vertrauen dabei bei den jüngeren Anlegern höher ist. Hier kommt Krypto auf 14%.© Redaktion GoldSeiten.de