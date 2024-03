Das Recht auf Privateigentum ist unter Beschuss

Die Menschen investieren aus vielen verschiedenen Gründen in Gold. Viele tun dies aus Besorgnis über wirtschaftliche, finanzielle oder politische Unsicherheiten. Andere suchen eine Absicherung gegen die Inflation, eine Möglichkeit, die reale Kaufkraft ihrer Ersparnisse zu schützen und zu erhalten. Es gibt aber auch diejenigen, die einfach nur inneren Frieden finden möchten, eine verlässliche Versicherung, so dass sie, egal was die Zukunft bringt und egal wie schlimm das "Worst-Case-Szenario" ausfällt, immer noch einen soliden "Plan B" haben.All dies sind stichhaltige, solide und vernünftige Gründe, in Gold zu investieren, zumindest für langfristige Anleger, die den wahren Wert und den eigentlichen Zweck physischer Edelmetalle wirklich verstehen.Doch letztlich haben all diese Sorgen einen gemeinsamen Nenner. Sie alle entspringen der gleichen, sehr gut begründeten und eindeutig beunruhigenden Erkenntnis, dass unser gesamtes gesellschaftspolitisches, wirtschaftliches und geldpolitisches System lediglich eine Fata Morgana ist - ein Kartenhaus, das von nichts anderem als blindem Glauben getragen und gestützt wird. Es ist auch so konzipiert, dass es Rücksichtslosigkeit, Opportunismus, Unvorsichtigkeit und schiere Gier begünstigt und belohnt, während Vorsicht, Zurückhaltung, Geduld und persönliche Verantwortung bestraft werden.Dieses gesamte System, so komplex und kompliziert es auch erscheinen mag, beruht in Wirklichkeit auf einer sehr einfachen Prämisse: Es beruht auf der Bereitschaft des Einzelnen, das Versprechen der Regeltreue, des Gehorsams und der Unterwerfung unter eine höhere Autorität gegen Sicherheit, Ordnung, Schutz und Stabilität zu tauschen.Denjenigen unter uns, die ein sinnvolles Verständnis der Geschichte, der Wirtschaft und der Geopolitik erlangt haben, dürfte klar sein, dass jeder, der sich auf dieses Geschäft einlässt, nicht nur feige und unehrenhaft, sondern auch außerordentlich töricht ist. Wie Benjamin Franklin es berühmt und prägnant formulierte: "Diejenigen, die wesentliche Freiheit aufgeben würden, um ein wenig vorübergehende Sicherheit zu erkaufen, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit."In realistischer, pragmatischer und rein zynischer Hinsicht, wie sie jeder modernen, fortschrittlichen, "aufgeklärten" Demokratie zugrunde liegt, bleibt jedoch eine vernünftige Erwartung von Fairness bestehen. Die Rechte und vor allem die Pflichten der Bürger sind klar festgelegt, aber auch die Aufgaben und Grenzen des Staates sind klar definiert. Dafür sind Verfassungen schließlich da, zumindest auf dem Papier.In modernen Demokratien sollen die Regierenden die Diener des Volkes sein, nicht seine Herren. Alle staatlichen Institutionen, Ministerien und öffentlichen Ämter sollen als bloße Werkzeuge und Erleichterungen für den Durchschnittsbürger fungieren, nicht als dessen Peitsche oder Fesseln. In der Theorie haben sowohl die Regierung als auch die Regierten unterschiedliche Rollen zu spielen, und es gibt klare, gründlich ausgehandelte und gegenseitig akzeptierte Regeln, an die sie sich halten müssen. In der Praxis ist dies jedoch selten, wenn überhaupt, der Fall. In den meisten Fällen weicht das, was tatsächlich geschieht, stark von dem ab, was ursprünglich erwartet oder vereinbart wurde.Das liegt daran, dass diejenigen, die Machtpositionen innehaben, dazu neigen, diese Macht einseitig, heimlich und willkürlich zu missbrauchen und die Regeln zu ihren Gunsten zu biegen oder sogar völlig zu ändern. Dies führt unweigerlich zu einem System, das grundsätzlich und von Natur aus ungerecht ist, das von der Annahme ausgeht, dass es "Regeln für dich gibt, nicht für mich", und das nach dem stillschweigenden Verständnis funktioniert, dass "wir alle gleich sind, aber einige von uns sind gleicher als andere".Für jeden einzelnen Bürger ist das "Gesetz des Landes" klar und deutlich formuliert. Es ist streng und unnachgiebig (z. B. gibt es keine Verhandlungen oder irgendeinen "Spielraum" bei den Steuern, die sie zahlen müssen, oder bei den Genehmigungen, Lizenzen oder offiziellen Dokumenten, die sie einholen müssen, nur um arbeiten und ihren Lebensunterhalt verdienen zu können, um zu reisen oder umzuziehen, um eine eigene Immobilie zu verkaufen oder eine neue zu kaufen, um ein Geschäft aufzubauen, wo und mit wem auch immer sie es für richtig halten, oder sogar um ihre Meinung und Kritik frei zu äußern). Die Regierten haben keine andere Wahl, als sich an die Regeln zu halten, ganz gleich, wie absurd oder unsinnig sie auch sein mögen - wenn sie es wagen, sich ihnen zu widersetzen oder Widerstand zu leisten, wird dies mit Sicherheit rasche und schwerwiegende Folgen haben.Sie könnten mit hohen Geldstrafen belegt werden, ihre Bankkonten könnten eingefroren oder ihre Ersparnisse und ihr Vermögen beschlagnahmt werden - wie wir in den letzten Jahren gesehen haben. Jede dieser Strafmaßnahmen könnte sie irreparabel und unwiederbringlich in den finanziellen Ruin treiben.Oder sie könnten ihrer grundlegenden Bürgerrechte beraubt werden, wie dem Recht auf Privatsphäre, auf freie Meinungsäußerung und Selbstbestimmung. Vielleicht könnten sie zur Zielscheibe für ideologische Fanatiker und alle Arten von gestörten Verrückten werden - on- und offline. Sie könnten "gecancelt" werden, sie könnten ihren Arbeitsplatz verlieren, sie könnten aus ihrem sozialen Umfeld verbannt, von ihren Angehörigen gemieden und aus der "höflichen Gesellschaft" ausgegrenzt werden. Und wenn sie hartnäckig bleiben und ihre Einwände aufrechterhalten, und wenn ihre Gründe dafür gefährlich gut begründet und erschreckend überzeugend sind, könnten sie sogar physisch festgehalten und eingesperrt werden.Angesichts einer so gewaltigen Opposition, die Zugang zu und Kontrolle über immense, vielfältige und mächtige Ressourcen hat und die in der Lage und bereit ist, jedes offensive Werkzeug und jede Waffe in ihrem Arsenal einzusetzen, ist es natürlich einfacher, sicherer und offensichtlich klüger für jeden einzelnen Bürger, sich einfach zu fügen, sich anzupassen und einfach die Regeln zu befolgen. Es gibt also eine klare Garantie dafür, dass sie ihren Teil der ursprünglichen Abmachung einhalten und den versprochenen Gehorsam leisten werden, und zwar mit Gewalt, wenn nicht gar aus eigenem Antrieb.Für den Staat und all seine Ministerien, Ämter und Institutionen scheinen jedoch ganz andere Regeln zu gelten - weitaus nachsichtigere, flexiblere und liberalere Regeln. So ist beispielsweise das zentrale Versprechen von Sicherheit, Schutz und Stabilität noch nicht erfüllt worden: Keine Regierung hat jemals eines dieser Versprechen in gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, geopolitischer oder geldpolitischer Hinsicht über einen nennenswerten Zeitraum hinweg eingelöst. Ganz gleich, wie konsequent und treu das Volk seinen Teil der Abmachung einhält, die Machthaber scheinen immer eine Ausrede parat zu haben, warum sie ihre eigenen Versprechen nicht eingehalten haben, und versichern zuversichtlich, dass sie dies definitiv, absolut und zweifelsfrei tun werden - natürlich nur, wenn man sie wiederwählt.Es ist ein so offensichtliches und langjähriges Muster. Und deshalb ist es sehr schwer zu verstehen, warum und wie ein mündiger und vernünftiger Bürger dem nächsten aufstrebenden Anführer sein Vertrauen schenken sollte, der genau dieselben Ideen und Werte vertritt wie alle vor ihm, aber dennoch darauf besteht, dass er andere Ergebnisse liefern wird. Noch unverständlicher ist es, wie jemand, der bei klarem Verstand ist, das oft wiederholte Versprechen glauben kann, das Politiker und Staatsbeamte unermüdlich wiederholen: das Versprechen, die Ordnung aufrechtzuerhalten und die Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen.