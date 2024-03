Ramelius Resources Ltd.: Gerüchte um Karora Übernahme

Heute im Laufe des australischen Handels hat sich der Goldproduzent Ramelius (ASX: RSM, Börsenwert ca. 1,8 Milliarden AUD) vom Handel aussetzen lassen. Der Grund hierfür war, dass sich das Management zu Spekulationen äußern möchte, die in einer australischen Zeitung aufgetaucht sind.Die AFR berichtet in einem Online-Artikel darüber, dass sich Ramelius Resources angeblich in fortgeschrittener Due-Diligence befindet, um die Übernahme unseres Depotwertes Karora Resources (A2QAN6, TSX: KRR) zu prüfen:Ramelius ist mit einem Börsenwert von 1,8 Milliarden AUD etwas schwerer als Karora Resources (ca. 840 Millionen CAD, also rund 940 Millionen AUD) und eine Übernahme wird nicht ganz einfach werden. Cash hat man zu wenig und wenn man Aktien bietet, wird das für die bestehenden Aktionäre eine hohe Verwässerung.Die Spekulation wird aber somit losgetreten und ich würde nicht ausschließen, dass neben Ramelius auch noch andere Goldproduzenten an Karora interessiert sein könnten.Natürlich bleibe ich in einer solchen Situation in Karora investiert. Die Aktie springt heute Morgen in Deutschland schon nach oben.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.