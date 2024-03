Stehlen die Bitcoin-ETFs den Glanz des Goldes?

Bitcoin und Gold waren letzte Woche auf der 2024 Investment U Conference in Ojai, Kalifornien, auf der ich das Privileg hatte, einen Vortrag zu halten, in aller Munde. Es kursierte das Gerücht, dass die Bitcoin-Kursrally durch ein großes Finanzinstitut ausgelöst wurde, das einigen seiner vermögenden Kunden eine Gewichtung von 2% bis 3% empfahl. Ich kann das nicht bestätigen, aber es wird berichtet, dass die Bank of America und Wells Fargo jetzt Bitcoin-ETFs für bestimmte Vermögensverwaltungskunden anbieten, die sich Charles Schwab, Robinhood und anderen anschließen.Der Bitcoin-Kurs ist im Februar um mehr als 45% gestiegen, wobei etwa die Hälfte dieser Gewinne in der letzten Woche zu verzeichnen war, als die Nachfrage nach den lang erwarteten Bitcoin-ETFs auf Spot-Basis einen Fieberschub erreichte. Das kombinierte tägliche Handelsvolumen für die 10 ETFs belief sich allein am Mittwoch auf atemberaubende 7,7 Mrd. USD, angeheizt durch institutionelle Spekulationen und gehebelte Wetten, die den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts auf ein nahezu rekordverdächtiges Niveau trieben.Bemerkenswert ist, dass am 29. Februar der Gesamtwert der Bestände in den US-amerikanischen Bitcoin-ETFs etwa halb so hoch war wie der Wert aller bekannten Gold-ETFs. Die Bitcoin-ETFs, die seit Januar gehandelt werden, hielten 43,2 Mrd. USD, während Gold-ETFs 92,3 Mrd. USD hielten.Die atemlose Aufholjagd der Kryptowährungen gegenüber Gold spiegelt sich in dem dramatischen Stimmungsunterschied zwischen den beiden Vermögenswerten wider. Der Crypto Fear and Greed Index von CoinStats zeigt derzeit "extreme Gier" an, während sich der Gold Fear and Greed Index von JM Bullion im neutralen Bereich befindet.Wie Sie wissen, empfehle ich häufig eine 10%ige Gewichtung von Gold, wobei die Hälfte in physischem Gold (Münzen, Barren, Schmuck) und die andere Hälfte in hochwertigen Goldbergbauaktien, Investmentfonds und börsengehandelten Fonds investiert werden sollte. Ich glaube, dass diese Gewichtung für die meisten Anleger geeignet ist, die einen nicht korrelierenden Vermögenswert suchen, insbesondere aber für konservative Anleger, die möglicherweise keinen langfristigen Anlagehorizont haben.Für Anleger mit einem längeren Anlagehorizont oder mit einer größeren Risikobereitschaft gibt es Bitcoin, dessen Volatilität etwa achtmal höher ist als die seines analogen Cousins Gold. Während das Edelmetall eine 10-Tage-Standardabweichung von ±3% aufweist, beträgt die von Bitcoin ±25%. Obwohl dies nicht garantiert ist, kann ein größeres Risiko auch zu größeren Gewinnen führen. Im Sechsmonatszeitraum bis Ende Februar hat sich der Preis von Bitcoin mehr als verdoppelt und ist um fast 130% angestiegen. Im gleichen Zeitraum stieg der Goldpreis um etwas mehr als 5%, während die großen Goldunternehmen, gemessen am NYSE Arca Gold Miners Index, 9% verloren.