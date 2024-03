Brien Lundin: Goldaktien in den Startlöchern, Positionierung vor der FOMO

Brien Lundin, Herausgeber von Gold Newsletter, teilte seinen Ausblick für Gold und Goldaktien im Jahr 2024 in einem Interview mit Investing News Network vom 3. März mit. Seiner Meinung nach wird die US-Notenbank noch in diesem Jahr mit Zinssenkungen beginnen müssen."Die Zinsen müssen sinken, die Fed muss eine Kehrtwende machen und andere Zentralbanken werden folgen. Wenn das passiert, sollte Gold sehr gut abschneiden", so Lundin und fügt hinzu, dass es für Anleger wichtig sei, sich rechtzeitig auf diese Entwicklung vorzubereiten.Auf die Frage nach seiner Strategie antwortete Lundin, dass er einige Gewinne bei Uranaktien mitnehme und sich bei Gold- und Silberaktien neu positioniere."Der Schlüssel liegt darin, sich in diesem Sektor zu engagieren und sich für den Zeitpunkt zu positionieren, an dem die Kehrtwende folgt. Und man kann einfach darauf vertrauen, dass die Wende wahrscheinlich irgendwann in diesem Jahr kommt", erklärt er.Lundin erinnert die Marktteilnehmer auch daran, dass sich Goldaktien schnell bewegen können, wenn sie ausbrechen. "Die Leute fragen mich, wann ich das letzte Mal gesehen habe, dass der Markt für Junior-Bergbauaktien so schlecht war. Und ich sage ihnen, dass das im Jahr 2000 der Fall war", stellt er fest. "Aber damals lag der Goldpreis bei 252 $ pro Unze, jetzt ist er nahe an einem Allzeithoch. Damals musste sich der Goldpreis fast verdoppeln, bevor sich die Minenaktien wieder erholten. Diesmal wird es nicht so lange dauern, es wird keine paar Jahre brauchen. Es wird Wochen oder sogar Tage dauern und es wird Sie der Schlag treffen, wenn Sie sehen, wie schnell die FOMO kommt und diese Aktien abheben."© Redaktion GoldSeiten.de