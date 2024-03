SPDR-Zahlen fallen weiter in KW10

Auch die neue Woche brachte kein neues Interesse am weltweit größten Gold-ETF SPDR Gold Trust. Trotz der Gold-Rally, welche schon am Freitag ins Rollen geriet, zogen die Investoren ab. In den ersten fünf Werktagen des März verlor der ETF weitere 7,2 Tonnen.Die Goldbestände beliefen sich diesen Donnerstag nach Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com auf 816,57 Tonnen. Am Donnerstag der Vorwoche waren es 822,91 Tonnen. Freitag, also am 1. März, verzeichnete der ETF ein kurzfristiges Plus von 0,86 Tonnen, bevor die Zahlen am Montag wieder sanken. Der größte Sprung erfolgte von Dienstag auf Mittwoch, mit einem Abfluss von 4,03 Tonnen, nachdem sich der Stand von Montag auf Dienstag gehalten hatte.Entwicklung der SPDR-Bestände in den vergangenen Tagen:• 01. März: 823,77 t• 04. März: 821,47 t• 05. März: 821,47 t• 06. März: 817,44 t• 07. März: 816,57 t© Redaktion GoldSeiten.de