WGC: Abflüsse der weltweiten Gold-ETFs auch im Februar 2024 weiter beständig

Der World Gold Council (WGC) hat diese Woche die neuesten Daten zu den weltweiten physischen Goldbeständen in börsengehandelten Fonds (ETFs) veröffentlicht. Demnach ist der Rückgang der Bestände im Februar 2024 verglichen mit Januar in der Tonnen-Zahl leicht abgeschwächt, vom Wert her wurde allerdings mehr abgezogen als im Vormonat. Es ergab sich ein Nettorückgang um 49 Tonnen (51 Tonnen im Januar) im Wert von 2,9 Mrd. USD (Januar waren es 2,8 Mrd. USD) auf nunmehr 3.126 Tonnen.Die in Nordamerika registrierten Fonds meldeten auch im Februar die größten Abflüsse von 36,8 Tonnen im Wert von rund 2,4 Mrd. USD. Die europäischen Fonds verzeichneten Abflüsse von 14,7 Tonnen im Wert von 0,7 Mrd. USD.Die asiatischen Fonds verzeichneten als einzige einen Zufluss von 2,8 Tonnen im Wert von 200 Mio. USD, während die Fonds sonstiger Regionen einen Abfluss von 0,5 Tonnen verzeichneten. Dies entsprach etwa 24 Mio. USD, welche hauptsächlich aus der Türkei stammten.