Gamma Short-Squeeze II

Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen hat uns nicht verlassen. Insbesondere ist diese – in den Regionen, wo sie vorherrscht (und das sind nicht alle) – vollständig divergent zum Rest der Welt, der wegen der Gegenmaßnahmen dann deflationiert.Künstliche Intelligenz:Der Gamma Short Squeeze bei Technologie geht weitermit der Konsequenz eines neuen All-Time-Highs im NASDAQ 100Realwirtschaftsaktien bubbeln weiter zu Unrecht mitDie Liquidität dreht nun erstmals und gefährdet die letztgenannte Blase.Als Folge der "Entkatastrophisierung" der Treiber aus Sicht des Goldes – wir sprechen noch nicht von einer Drehung auf positiv für Gold, nur von einem Ende der Zunahme des orkanartigen Gegenwindes – springt Gold wie erwartet hochund markiert mit USD 2195 ein neues All-Time-High.SilberPlatinund Palladiumvorläufig nur entschlechtert, die weltweite Deflation bleibt noch zu stark für die "Weißen".Der BitCoin egalisierte in der abgelaufenen Woche sein All-Time-High aus dem November 2021Selbstverständlich stieg unser Portfolio somit auf nie erreichte Vermögensrekordwerte, da alle 3 Makrokomponenten voll überperformten.US-Investitionsgüterbestellungen bei erschreckenden -6,1% gehen in Beachtungslosigkeit unter.Was die Rallys unterstützt sind andere US-Daten:• Non-farm payrolls bei 275K vs 195K Erwartung. Steigende Beschäftigung.• Arbeitslosigkeit steigend auf 3,9% vs 3,7% Erwartung. Steigende Arbeitsplatzsuche (Entcovidisierung)• Stundenlöhne dabei mit 0,1% vs 0,3% Erwartung, mit nur 1,2% annualisierter Zunahme.Eine Art Wirtschaftswunder ohne inflatorische Lohnentwicklung. Wir bleiben sehr skeptisch, vor allem wegen der nicht kongruenten Industriedaten, bestätigt durch schwache Preise der weißen Edelmetalle.© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.