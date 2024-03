Gold - Geht die Party jetzt erst richtig los?

Der Goldpreis brach Ende Februar aus einer mehrwöchigen Konsolidierung nach oben aus und überwand zudem mit dem Anstieg über 2.040 USD einen kurzfristigen Abwärtstrendkanal. Im Anschluss sprengten entfesselte Bullen den Widerstand bei 2.076 USD und erreichten schon vergangene Woche ein neues Rekordhoch im Bereich des Kursziels bei 2.175 USD. Am Freitag wurde auch das Kursziel bei 2.190 USD abgearbeitet und dort eine marginale Korrektur begonnen.Kurzfristig könnte nach dem Erreichen der beiden Zielmarken das Aufwärtspotenzial bei Gold temporär ausgeschöpft sein und eine Korrektur in Form eines Pullbacks an das ehemalige Allzeithoch bei 2.145 USD erfolgen. Dort dürfte Gold aber nach oben abprallen und den nächsten Angriff auf 2.190 USD starten. Über der Marke könnte die Rally bereits bis 2.240 USD führen. Selbst ein Anstieg auf 2.275 USD und das entfernte Kursziel bei 2.319 USD sind über der Marke möglich.Unter 2.145 USD wäre dagegen ein Rücksetzer auf 2.125 USD zu erwarten. Dort sollte der nächste Aufwärtsimpuls einsetzen. Andernfalls käme es zu einer scharfen Korrektur bis 2.076 USD.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)