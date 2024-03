Kitco-Umfrage: Wall & Main Street geben grünes Licht

Nach Erreichens seines Allzeithochs machte Gold in der letzten Woche genau da weiter, wo es aufgehört hatte, und markierte sowohl am Kassa- als auch am Terminmarkt mehrere Allzeithochs - trotz der milde klingenden Aussage des Fed-Vorsitzenden Powell auf dem Capitol Hill und paralleler Allzeithochs an den Aktienmärkten und beim Bitcoin. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 14 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren sechs (43%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Ebenfalls erwarten sechs (43%) Seitwärtsentwicklungen. Nur zwei (14%) Analysten prognostizieren einen niedrigeren Preis.Außerdem gaben 296 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 173 (58%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 67 (23%) erwarten einen niedrigeren Preis, während 56 (19%) eher neutral eingestellt blieben.© Redaktion GoldSeiten.de