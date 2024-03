Morgan Report März erschienen - Gold ist ausgebrochen! Jetzt in Gold- und Silber-Minenaktien einsteigen?!

Kommentar von David Morgan zur Finanz-Situation, 22.000 $ je Unze Gold?, Aktienmärkte etc.



Das Wiederaufleben der "alten Energie" und damit verbundene Chancen von Ted Butler



Chinas strauchelnde Wirtschaft von Ted Butler



Blockketten-News mit Lode-Update, Bitcoin ETF´s, mögl. Risiken für den BTC-Preis etc.



Unternehmens-Updates, u.a. mit Agnico Eagle Mines, Aya Gold & Silver, Energy Fuels u.a.



Leserbriefe



Vermögensverteilung

Sehr geehrte Damen und Herren,die 27-seitige März-Ausgabe des Morgan Reports wurde am Samstag an alle Abonnenten verschickt. Bitte prüfen Sie, ob Sie sie erhalten haben.Gold ist ausgebrochen und die Historie lehrt, daß Silber mit Hebel folgen sollte! Abonnieren Sie den Morgan Report auf Deutsch und profitieren Sie von der erwarteten Edelmetallhausse! Die Chancen sind jetzt, im Umfeld rekordhoher Schulden und großer geopolitischer Risiken, so gut wie lange nicht. Gold hat schon ein neues nominales Rekord-Hoch erreicht und Silber sollte nachziehen. Nutzen Sie JETZT die Gelegenheit! Die Bewertungen vieler Minenaktien sind weiterhin sehr günstig!© Jan KneistM & M Consult UG (hb)