Costco setzt auf Edelmetalle: Erst Goldbarren, jetzt auch Silbermünzen

Ursprünglich verkaufte Costco Goldbarren an Mitglieder, die nicht nur in Haushaltswaren investieren wollten. Jetzt verkauft das Handelsunternehmen auch Silbermünzen, wie USA Today schreibt. Im Oktober 2023 begann der Konzern mit dem Verkauf von Goldbarren im Wert von 2.000 $ für eine Unze. Innerhalb von zwei Monaten wurde Gold im Wert von über 100 Millionen $ gekauft. "Wenn wir sie auf die Website hochladen, sind sie in der Regel innerhalb weniger Stunden weg, und wir beschränken sie auf zwei pro Mitglied", sagte Richard Galanti, Chief Financial Officer von Costco, gegenüber Investoren, wie CNBC damals berichtete.Der gleiche Trend sei bei den Silbermünzen zu beobachten, die Costco seit kurzem verkaufe, sagte Galanti gegenüber CNN. Die 1-Unzen-Silbermünzen mit dem kanadischen Ahornblatt werden in Tuben zu 25 Stück verkauft und kosten rund 680 $. Online sind sie bereits ausverkauft. Auf der Website von Costco heißt es jedoch, dass die Münzen, die auf der Vorderseite ein Ahornblatt und auf der Rückseite die Silhouette von König Charles III zeigen, möglicherweise beim örtlichen Edelmetallhändler zu einem niedrigeren Preis erhältlich sind. Mitglieder können bis zu fünf Tuben mit Münzen kaufen. Ebenfalls auf der Website zu finden ist eine kanadische 2024-Maple-Leaf-Goldmünze mit einem Gewicht von einer Unze zu einem Preis von 2.219.99 $.Während der Telefonkonferenz des Unternehmens am Donnerstag sagte Galanti den Analysten, dass das Wachstum der E-Commerce-Verkäufe in dem Quartal, das am 18. Februar endete, "vom Verkauf von Gold und in letzter Zeit auch von Silber angeführt wurde".© Redaktion GoldSeiten.de