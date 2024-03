CPM Group: Silver Facts & Fantasies 2024 - Teil 4

Die CPM Group hielt kürzlich ein Seminar mit Namen "Silver Facts and Fantasies 2024", bei dem Fragen und Antworten rund um das Thema Silber vorgestellt wurden. Das Seminar findet jährlich statt, wobei sich 2024 mehr als 450 Teilnehmer für die 2,5-Stunden-lange Präsentation registrierten. Jeffrey Christian, Gründer der CPM Group, unterteilte mehr als 150 Fragen in verschiedene Kategorien.Im nun veröffentlichten vierten Teil der Seminar-Zusammenfassung geht es um die mögliche Rolle von Silber als strategisches Metall, die besten Indikatoren für einen Blick auf Junior-Bergbauaktien und die Frage, ob es ausreichend physisches Silber gibt, um die Nachfrage zu decken. Außerdem befasst sich Christian mit der Verwendung von Silber in Solarpaneelen und wie man als Silberinvestor Profit schlagen kann."Sollte Silber als kritisches Metall angesehen werden? Nein, das sollte es nicht", meint Christian. "Es ist weder kritisch noch strategisch. Damit ein Metall kritisch oder strategisch sein kann, muss es sehr wichtig für die Industrie sein. Es muss relativ selten in der Erdkruste vorhanden sein, also so etwas wie Platin."In Bezug auf den Silberpreis wäre CPM Group, so Christian, nicht überrascht, wenn es in Zukunft zu einem 10-Dollar-Silberpreis käme. "Doch das wird nicht jetzt passieren, weil die Investmentnachfrage so gering ist und es dort draußen eine Menge Silber gibt", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de