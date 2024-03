SilverCrest Metals meldet Ergebnisse für viertes Quartal und Gesamtjahr 2023

Heute gab SilverCrest Metals Inc. die finanziellen Ergebnisse für das letzte Quartal und das gesamte Jahr 2023 bekannt. Daraus geht hervor, dass sich die Produktion im vierten Quartal 2023 unter Anderem auf 14.100 Unzen Gold, 1,34 Millionen Unzen Silber und 2,47 Millionen Unzen Silberäquivalent belief. Für die zwölf Monate des Jahres meldete SilverCrest eine Produktion von 59.700 Unzen Gold, 5,65 Millionen Unzen Silber und 10,40 Millionen Unzen Silberäquivalent. Der Umsatz aus dem Verkauf belief sich auf 245,1 Millionen Dollar im Jahr.Das Unternehmen meldet außerdem ein Nettoeinkommen von 116,7 Millionen US-Dollar für das gesamte Jahr 2023, 35,9 Millionen im letzten Quartal. Das Jahr 2022 beendete SilverCrest noch mit einem Nettoeinkommen von 31,3 Million Dollar. Es meldet ebenfalls einen freien Cashflow von 24,1 Millionen Dollar im vierten Quartal und 121,1 Millionen Dollar im Jahr 2024.Zum Jahreswechsel verfügt das Unternehmen über 86 Millionen Dollar in liquiden und liquidierbaren Mitteln, ein Plus von 35,2 Millionen Dollar im Vergleich zu 2022. Es besitzt darüber hinaus ein Kapital von 19,2 Millionen Dollar in Bullion. SilverCrest gab bekannt, dass es zum Ende des Jahres keine Schulden zu verzeichnen hatte.© Redaktion MinenPortal.de