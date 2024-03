Goldrally: Dubais Einzelhandel spürt die Folgen

Steigende Goldpreise degradieren den traditionellen Basar in Dubai zum Schaufensterbummel, wie aus einem Bericht von Bloomberg hervorgeht. Laut den Verkäufern in vielen Geschäften gehen die Käufe auf dem Gold-Souk (Ara.: ein kommerzielles Viertel) rapide zurück, da der Goldpreis einen Rekordanstieg erlebt hat und sich nun der Marke von 2.200 Dollar pro Unze nähert. Die meisten Einheimischen schauen sich nur um und überlassen das Kaufen den Touristen, die im Urlaub bereit sind, mehr zu bezahlen.Mohammad Tariq betreibt eines von etwa einem Dutzend Kanz-Jewels-Geschäften auf dem riesigen Freiluftmarkt. Das Geschäft sei in dieser Woche um etwa 40 Prozent zurückgegangen, und die Zusammensetzung der Kundschaft habe sich merklich verändert, sagt er. "Touristen denken nicht über den Preis nach, sie kommen nach Dubai und kaufen", erklärt Tariq, der seit 12 Jahren als Goldverkäufer arbeitet. "Sie haben nur diese eine Chance", alle anderen halten sich zurück, sagt er.Der Goldpreis ist acht Handelstage in Folge gestiegen, und die Geschwindigkeit des Anstiegs hat viele Anleger überrascht. Händler, die tausende Kilometer entfernt auf einem der ältesten Goldmärkte der Vereinigten Arabischen Emirate arbeiten, geben zu, dass sie ebenso schockiert seien. Vor allem die Einwohner und Einheimischen zeigen aufgrund der Preissteigerungen wenig Kauflaune, obwohl die Touristensaison dazu beigetragen hat, den Rückgang abzuschwächen. Besucher, viele aus Großbritannien und den USA, sagen, sie wüssten, dass dies ihre letzte Chance sei, Souvenirs zu kaufen, die sie zu Hause nicht finden würden.Alyafie, ein lokaler Ladenbesitzer, stellt fest, dass ein Großteil der Kunden jetzt Schaufensterbummler sind oder Schmuck anprobieren und zurücklegen, und dass der Umsatz in seinen Geschäften um etwa ein Drittel zurückgegangen ist. Dennoch ist er zuversichtlich, dass die Kunden wieder kaufen werden. Wenn eine Hochzeit ansteht, man Angst hat, ein Produkt zu verpassen, oder es der letzte Tag in Dubai ist, zahlt man den Preis, egal wie hoch er ist, so Alyafie. "Gelbes Metall ist die einzige Ware, um die die Menschen kämpfen würden", meint er.© Redaktion GoldSeiten.de