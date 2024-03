Ampel-Politik, die sonst Kriegsgegner betreiben?!, Grünen-Boykott & Gold

In New York sollen Feuerwehrleute, die die Generalstaatsanwältin James ausbuhten einer "Umerziehung" unterzogen werden. In Irland wird eine Verfassungsänderung mit breiter Mehrheit abgelehnt, die die Definition von Familie und die Rolle der Frau ändern wollte.Den Grünen weht ein immer härterer Wind ins Gesicht. In Schleswig-Holstein verweigert ein Unternehmer Grünen und deren Symatisanten die Bedienung. Ursache vieler Problem, u.a. Firmenschließungen, Abwanderungen, Entlassungen, sind die hohen Energiekosten.In Bayern soll, so AfD MdL Loose, ein Kraftwerksbetreiber angeboten haben, einen Meiler wieder anzufahren und Strom für 6 Cents zu liefern, was Habeck ablehnte. Laut Loose ist das eine Politik, die sonst Kriegsgegner so durchführen.Die Terroristin Klette wurde verhaftet und bei ihr fand man u.a. 1,2 Kilo Gold. Ist Gold als nächstes im Visier?Nato-Truppen sind schon in der Ukraine? Die Aussage des polnischen Außenministers Sikorski sorgt für Wirbel.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)