Perth Mint verzeichnet Anstieg der Verkaufszahlen im Februar 2024

Die australische Münzprägeanstalt Perth Mint gab vor Kurzem die aktuellen Verkaufszahlen für Gold- und Silbermünzen für Februar 2024 bekannt. Die Zahlen zeigen Anstieg der Goldverkäufe sowie der Silberverkäufe im Vergleich zum etwas schwachen Januar.Die Perth Mint, verkaufte im Januar 24.651 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren, verzeichnete aber im Februar einen Anstieg auf 47.086 Unzen Gold, das entspricht einem Plus von 91%. Im Vergleich zum Februar 2022 ergibt sich allerdings ein Minus von 10%.Im Februar wurden außerdem 1.006.852 Unzen Silber in Form von Münzen und Barren verkauft, 31% mehr als im Januar (769.326 Unzen). Im Vergleich zum Vorjahresmonat Februar 2022 war jedoch ein Rückgang um 32% zu verzeichnen.© Redaktion GoldSeiten.de