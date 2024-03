Adrian Day: Goldaktieninvestoren kapitulieren  dramatischer Wandel steht bevor

Adrian Day, Präsident von Adrian Day Asset Management, spricht in einem Interview mit dem Investing News Network über die Faktoren, die den Goldpreis im Jahr 2024 beeinflussen werden, und betonte, dass die monetäre Seite der Gleichung die wichtigste sei. Er habe bereits früher erklärt, dass der Goldpreis wahrscheinlich noch höher steigen werde, wenn die US-Notenbank mit Zinssenkungen beginne, und seiner Meinung nach verliere die Strategie der Notenbank, die Zinsen länger anzuheben, zunehmend an Kraft."An diesem Punkt können die Leute, die an eine weiche Landung glauben – die Leute, die an die Zahnfee glauben – einfach nicht ignorieren, dass sich die Wirtschaft verlangsamt", meint Day. "Alles, was man sich ansieht, ob neue und verlängerte Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, neue Hausverkäufe, das verarbeitende Gewerbe – die Liste geht weiter und weiter und weiter – so ziemlich jeder Indikator, den man sich ansieht, zeigt nach unten. Ich glaube, die Menschen können nicht länger ignorieren, dass wir uns auf eine Rezession zubewegen und dass sie nicht mehr weit entfernt ist."Er ging auch auf die Geopolitik, die bevorstehenden US-Wahlen und die Käufe der Zentralbanken ein, die den Goldpreis in diesem Jahr ebenfalls beeinflussen würden. Insbesondere erwarte er Unruhen und mögliche Gewalt im Vorfeld der Wahlen. Darüber hinaus teilt Day seine Gedanken zur Stimmung im Goldsektor mit und erklärt, dass die letzten verbliebenen Goldaktieninvestoren nun zu kapitulieren scheinen. "Ich glaube, dass sich das sehr, sehr bald ändern wird, aber was noch wichtiger ist: es wird sich sehr, sehr, sehr dramatisch ändern", so Day. "Aber im Moment sieht es so aus, als würden die Anleger auf schlechte Nachrichten warten."© Redaktion GoldSeiten.de