Sierra Rutile macht die Drohungen wahr

Sierra Rutile (ASX: SRX) ist einer der größten Rutil-Produzenten der Welt und fördert etwa 20% des weltweiten Bedarfs an natürlichem Rutil in der Mine in Sierra Leone.Es gibt seit längerer Zeit Streitigkeiten mit der Regierung um die Besteuerung und die finanziellen Rahmenbedingungen. Die Regierung wollte diese für die Firma verschlechtern und dies auch noch rückwirkend.Das Unternehmen hat darauf Anfang des Jahres angekündigt, die Mine stillzulegen. Es war eine Drohung, die man nun wahrgemacht hat: Link Gestern wurde bestätigt, dass alle Bergbau- und Verarbeitungsaktivitäten eingestellt wurden. Es werden zunächst 25% der Belegschaft per Ende März freigestellt.Laut der Pressemeldung hofft das Management, dass die Stilllegung nur kurzfristig sei und man sich mit der Regierung auf vernünftige Bedingungen einigen kann. Weiter heißt es:"Sollte dies in den kommenden Wochen nicht gelingen, muss Sierra Rutile die vollständige Schließung des Bergbaubetriebs in Area 1 in Erwägung ziehen, was sich auf die große Mehrheit der verbleibenden Belegschaft und möglicherweise auch auf eine große Anzahl von Mitarbeitern verschiedener Auftragnehmer auswirken würde."Was anfangs nur wie eine Drohung aussah, um ein Druckmittel auf die Regierung zu haben, wurde nun Realität. Die Freistellung von 25% der Belegschaft ist ein harter Schlag und es drohen viele weitere Arbeitsplätze wegzufallen, sollte die Regierung an den Plänen festhalten.Noch hat man nur den Abbau und die Verarbeitung pausiert. Würde man die Anlagen komplett herunterfahren, wäre der Zeit- und Kapitalaufwand für einen erneuten Start sicherlich sehr hoch.Der Markt für Rutil könnte somit noch stärker bzw. schneller in ein Angebotsdefizit rutschen als gedacht.Man darf nicht vergessen, dass Firmen und ganze Industriezweige natürliches Rutil benötigen, um ihre Geschäfte am Laufen zu halten. Es ist nicht wie Gold oder Silber, das in großen Beständen schon an der Oberfläche liegt. Sollte die Mine länger ausfallen oder gar schließen, würden ca. 20% des Angebotes wegfallen, was ein beachtlicher Marktanteil ist. Rio Tinto wird dies sicherlich aufmerksam verfolgen, genau wie die Japaner, die ihre Vorreiterrolle im Titan-Markt sicherlich behalten wollen. Mit Sovereign Metals (A0LEG2, ASX: SVM) und IperionX (ASX: IPX, A3DESP) sind wir sehr gut investiert und die Ausgangslage auf Makroebene könnte besser kaum sein!