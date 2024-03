Länger höher?

Quelle: Bankrate

Quelle: Samuel Rines, CORBU Research

Die Vorstellung, dass "Markterwartungen" etwas über die Zukunft der Wirtschaft aussagen, ist - oder sollte - ernsthaft bezweifelt werden. Das soll nicht heißen, dass der Markt falsch liegt. Er ändert nur seine Meinung so oft, dass sie nutzlos ist. Und meistens ändert er seine Meinung im Nachhinein. Derzeit sehen wir dies an den Aussichten für Zinssenkungen. Die Futurespreise deuteten zu Beginn dieses Jahres auf bis zu sechs Zinssenkungen hin, obwohl die Mitglieder des FOMC, die diese Entscheidung treffen werden, in ihren Dotplots nichts dergleichen signalisierten. Bei der letzten Runde im Januar wurde mit durchschnittlich drei Zinssenkungen gerechnet, wobei zwei Ausschussmitglieder die Zinssätze das ganze Jahr über konstant halten wollten.Der Markt geht nach wie vor davon aus, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr viermal senken wird. Hier sind die Marktprognosen für Zinssenkungen nach der Veröffentlichung des NFP. Der Markt wird sich irren.Stichwort Mick Jagger: "Du kannst nicht immer bekommen, was du willst, aber... manchmal bekommst du, was du brauchst." Im Laufe des Monats werden wir eine weitere Runde von Dotplots erhalten, so dass es möglich ist, dass sich die Fed-Obrigkeiten den Markterwartungen annähern. Wahrscheinlicher ist meiner Meinung nach, dass sie sich in die andere Richtung bewegen und die Vorstellung, dass sich die Zinssätze in diesem Jahr "normalisieren" werden, in den Wind schlagen. Abgesehen von der Tatsache, dass niemand weiß, was "normal" sein soll, zeigen die Wirtschaftsdaten einfach keinen zwingenden Grund für eine Zinssenkung.Für diesen Artikel möchte ich, dass Sie sich in die Lage eines FOMC-Mitglieds versetzen. Da Sie kein politischer Schreiberling sind, möchten Sie das tun, was Ihrer Meinung nach das Beste für die Gesamtwirtschaft und die Main Street ist, wobei Sie sich bewusst sind, dass einige Sektoren möglicherweise nicht glücklich sind. Wie wir sehen werden, sind Ihre FOMC-Kollegen besorgt, dass die Inflation zurückkommen könnte, wenn sie die Zinsen zu schnell senken. Das wäre ein weitaus schlimmeres Ergebnis, als einfach noch ein paar Monate zu warten.Eine Zinssenkung, um dann durch eine erneute Inflation eine weitere Anhebung zu erzwingen, wäre mehr als nur peinlich. Dies hätte schwerwiegende Auswirkungen auf fast alle Wirtschaftssektoren.Die Inflation ist noch nicht nahe genug am 2%-Ziel der Fed, um den Sieg zu verkünden. Sie verbessert sich, ja. Aber 2,6% sind nicht dasselbe wie 2%. Und 2% sind für Rentner immer noch zu hoch. Wie schon seit mehreren Jahren bin ich der Meinung, dass die Zinsen noch lange Zeit "hoch" bleiben werden. Das ist eine schlechte Nachricht, wenn Sie z. B. ein Unternehmen mit hohem Fremdkapitalanteil sind oder ein neues Haus suchen. Es ist auch eine schlechte Nachricht für die Zinsausgaben für Staatsschulden.Aber das sind, zumindest theoretisch, nicht die Aufgaben der Fed. Ihre beiden Anliegen sind Preisstabilität und maximale Beschäftigung. Bei der zweiten Aufgabe ist sie auf einem guten Weg, aber die erste Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Vor nicht allzu langer Zeit waren die heute als schmerzhaft hoch empfundenen Zinssätze nicht ungewöhnlich. Die Wirtschaft stand auch in vielerlei Hinsicht besser da. "Länger höher" mag beängstigend klingen, wenn man viele Schulden hat, aber für die Fed-Beamten ist das nicht unbedingt so schlimm. Und Sparer/Rentner lieben höhere Zinsen.