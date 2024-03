Platin - Die doppelte Barriere bremst

Zu Beginn des Monats konnte Platin aus einem abwärts gerichteten Trendkanal ausbrechen und damit Verkaufssignale verhindern, sowie die Unterstützungszone um 889 USD hinter sich lassen. Es folgte eine steile Kaufwelle, die den Kurs des Edelmetalls an die Widerstandsmarke bei 938 USD antrieb. Dort prallte der Kurs im gestrigen Handel nach unten ab und setzte an den Bereich um 908 USD zurück. Die Unterstützung wurde heute von den Käufern bislang als Sprungbrett genutzt.Kurzfristig dürfte es jetzt zu einem erneuten Anstieg bis 938 USD kommen. Ein temporärer Bruch der Marke und ein kurzes Touchieren der Hürde bei 949 USD ist ebenfalls möglich. Letztlich dürfte es allerdings extrem schwer werden, diese beiden Kursbarrieren zu durchbrechen und den Anstieg in Richtung 988 USD fortzusetzen.Eine volatile Seitwärtsphase oberhalb von 900 USD ist daher aktuell wahrscheinlicher, ehe mit neuem Schwung an einem Ausbruch gearbeitet werden kann. Sollte Platin allerdings unter 889 USD fallen, wäre die Erholung schlagartig beendet und ein Einbruch auf 865 und 841 USD die Folge.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)