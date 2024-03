Zwei Arten der Preisrally

Sowohl bei COMEX-Gold als auch bei COMEX-Silber gab es in den letzten zwei Wochen einen enormen Preisanstieg. Allerdings sind nicht alle Erholungen gleich, daher wollen wir uns heute die Zeit nehmen, beide Arten zu analysieren. In den letzten sieben Handelstagen sind die Edelmetallpreise in die Höhe geschnellt, angeführt von COMEX-Gold. Was war der Auslöser für diese Rally? In erster Linie sind es zwei Dinge:1. Fed-Gouverneur Christopher Waller hielt am Freitag, den 1. März, eine Rede, in der er seine Gedanken über die Zukunft der Geldpolitik und der quantitativen Lockerung darlegte.2. Der Goldpreis an der COMEX stieg an diesem Tag um 40 Dollar und beendete die Woche mit neuen Tages- und Wochenhöchstständen. Die anschließende Rally in der vergangenen Woche beruhte lediglich auf dem Momentum, da die Spekulanten mit ihrem Geld auf den technischen Ausbruch reagierten.Die Preisrally für COMEX-Gold ist unten dargestellt. Sie ist ziemlich beeindruckend. In nur sieben Tagen hat der Preis um 145 Dollar oder etwa 7% zugelegt. Sie können dies unten sehen:Im gleichen Sieben-Tage-Zeitraum ist das gesamte Open Interest bei COMEX-Gold stark angestiegen. Ein steigender Preis in Verbindung mit einem steigenden Open Interest ist immer ein Zeichen für verstärkte Spekulationskäufe, und wir haben letzte Woche darüber geschrieben, wie sich dies positiv auf den Preis auswirken kann. Wie stark ist das Open Interest bei COMEX-Gold angestiegen? Am Mittwoch, dem 28. Februar, lag die Gesamtzahl der offenen Kontrakte bei 411.698 und damit in der Nähe eines Fünfjahrestiefs. Am Freitag, den 8. März, war das Open Interest bei COMEX-Gold um 122.430 Kontrakte auf insgesamt 534.199 gestiegen - und das bei einem Preisanstieg von 145 Dollar. Das sind fast 30%!Zusammenfassend: Was hat hier gerade stattgefunden? Ein technischer Ausbruch nach einigen sehr positiven Nachrichten für Gold führte zu einem massiven Ansturm von Spekulanten auf COMEX-Goldfutures. Der Preis stieg um 7%, während das gesamte Open Interest der Kontrakte um 30% zunahm. Sie glauben mir nicht? Sehen Sie sich den jüngsten Commitments-of-Traders-Bericht an. Dieser Bericht bezieht sich auf den Fünf-Tage-Zeitraum von Mittwoch, 27. Februar, bis Dienstag, 5. März. Allein in diesem Zeitraum stieg der Goldpreis an der COMEX um 97 Dollar, was auf 49.200 neue Long-Positionen von Großspekulanten zurückzuführen ist.Dem gegenüber steht der anhaltende Anstieg des COMEX-Silberpreises. Im gleichen Zeitraum von Donnerstag, dem 28. Februar, bis Freitag, dem 8. März, stieg der COMEX-Silberpreis um 1,92 Dollar oder rund 8,5%.Die Gesamtzahl der offenen Kontrakte bei COMEX-Silber ging jedoch im selben Zeitraum von 146.515 auf 142.481 zurück. Anders als bei Gold, wo Preis und Open Interest gemeinsam anstiegen, verzeichnete COMEX-Silber also einen Preisanstieg, während die Gesamtzahl der offenen Kontrakte um 2,8% zurückging. Was ist in diesem Fall los? Fast immer, wenn der Preis steigt und die offenen Kontrakte fallen, kommt es zu einem "Short-Squeeze der Spekulanten". Auch dies geht aus dem Commitments-of-Traders-Bericht der letzten Woche hervor. Es ist zu beachten, dass einige Großspekulanten bei der Rally Käufe tätigten, die jedoch bei weitem durch die Eindeckung von Leerverkäufen durch Großspekulanten aufgewogen wurden.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich bei dem, was Sie gerade gesehen haben, um einen momentum- und technikbasierten Preisanstieg bei COMEX-Gold handelte, der durch einen massiven Zufluss neuer Spekulationsgelder ausgelöst wurde. Der Anstieg des COMEX-Silbers war jedoch lediglich eine Reaktion auf den Anstieg bei COMEX-Gold, da die Spekulanten einen Teil ihrer Short-Positionen eindeckten. Dies erklärt, warum so viele Edelmetallbefürworter von der relativen "Underperformance" von COMEX-Silber in der vergangenen Woche frustriert waren.Ja, der Anstieg des Silberpreises um 8% in sieben Tagen war erfreulich, aber hätte er nicht noch stärker ausfallen müssen? Die Überlegung lautet: Wenn Gold um 7% gestiegen ist, hätte dann nicht auch Silber um 15% oder mehr zulegen müssen? Diese Art von explosivem Anstieg des COMEX-Silbers wird kommen, aber noch nicht gleich. Auch hier wurde der Anstieg von COMEX-Gold durch einen leicht erkennbaren, langfristigen technischen Ausbruch ausgelöst. Wie leicht zu erkennen? Sehen Sie selbst:Der COMEX-Silberpreis ist jedoch weit von einem solchen technischen Durchbruch entfernt. Um etwas Ähnliches zu erreichen, muss der Preis entscheidend über die 28-Dollar-Marke steigen... und er ist noch nicht einmal bei 26 Dollar! Wenn dieser Ausbruch kommt, wird das Geld der Spekulanten auch in COMEX-Silber fließen. Wie Sie jedoch unten sehen können, ist der Ausbruch noch weit entfernt.Ich hoffe, dass dieser Beitrag Ihnen hilft, die Grundlage der aktuellen und anhaltenden Rally der COMEX-Edelmetallpreise vollständig zu verstehen. Er sollte Ihnen auch die Gewissheit geben, dass noch Zeit ist, Ihre Position in physischem Silber aufzustocken. Während der Goldpreis nach oben schießt, hinkt der Silberpreis auf relativer Basis hinterher. Daher - und wenn Sie wie ich der Meinung sind, dass Silber irgendwann aufholen wird - scheint der derzeitige Preis von fast 24 Dollar je Unze ein Schnäppchen zu sein.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 12. März 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.