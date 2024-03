Grüne: Baerbocks Eskapaden

Erinnern wir uns zunächst an die Worte der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), die bei ihrem Amtsantritt öffentlich kundtat, daß sie möglichst "klimaschonend" reisen wolle. Doch davon ist sie inzwischen weit entfernt, der Klimatheorie anhängende deutsche Bürger müßten angesichts ihrer Reiseeskapaden eigentlich eine gewisse "Flug-Fremdscham" entwickeln.In den ersten 21 Monaten ihrer Amtszeit hat sie jedenfalls 246 Mal auf die Flugbereitschaft der Bundeswehr zurückgegriffen, deutlich häufiger als jeder andere Minister der sogenannten "Ampel-Koalition".Nun mögen Baerbock noch immer wohlgesonnene Stimmen einwenden, daß häufiges Fliegen zur "Arbeitsplatzbeschreibung" eines Außenministers gehöre. Dies ist wohl richtig, doch dürfte gerade einem "grünen" Minister die Einhaltung der eigenen Agenda gerade in Form eines möglichst häufigen Verzichts auf Kurzstreckenflüge zuzumuten sein. Und dem Fass den Boden schlägt ein erst jetzt bekannt gewordener Zwischenfall im August 2022 aus.Mit einem Regierungs-Airbus A-340 war Baerbock mit ihrer Entourage am 25. August (Donnerstag) nach Rabat und Agadir geflogen. Anschließend ging es weiter nach Kopenhagen, wo für Freitag, dem 26.8. ein weiterer Termin angesetzt war. Der planmäßige Rückflug nach Berlin sollte dann am Abend dieses Tages um 18.20 Uhr erfolgen.Nachdem der Kopenhagen-Termin kurzfristig abgesagt worden war, forderte das Baerbock-Team einen vorgezogenen Rückflug an. Doch mit der in Kopenhagen anwesenden Flugzeug-Besatzung war dies wegen der noch einzuhaltenden Ruhezeiten nicht möglich. Daraufhin ließ Baerbock in Berlin eine zweite Maschine starten, die eine Ersatzmannschaft in das nur rund 650 km entfernte Kopenhagen brachte.So konnte die Frau Ministerin drei Stunden früher als geplant wieder in Berlin sein. In einer eher hilflos wirkenden Stellungnahme versuchte das Auswärtige Amt, dieses Vorgehen mit "wichtigen Anschlussterminen der Ministerin“ schönzuschreiben. Auf Nachfrage stellte sich heraus, daß es sich dabei nur um ein regierungsinternes Telefonat und eine Videokonferenz nur mit Vertretern der eigenen Partei handelte. CSU-Generalsekretär Martin Huber spricht hier von einem typischen Fall "grüner Doppelmoral".Kritisch zu beleuchten ist in diesem Zusammenhang auch die im Vergleich zu anderen Nationen überdimensionierte Flugbereitschaft der Bundeswehr. Schon ohne die geplante Neuanschaffung von drei Hubschraubern für einen deutlich dreistelligen Millionenbetrag verfügt die Bundesregierung über 16 Flugzeuge (darunter eine ganze Palette an Airbus-Modellen) und Hubschrauber.Die britische Regierung kann beispielsweise nur auf drei Airbus-Flugzeuge zurückgreifen, wovon eines noch mit König Charles geteilt werden muß. Und die französische Führung verfügt sogar nur über einen Regierungs-Airbus und sechs kleinere Geschäftsflugzeuge.Auffällig wurde Baerbock im Übrigen auch mit vom Steuerzahler aufzubringenden Aufwendungen für ihr Äußeres. Laut dem Bund der Steuerzahler liegt sie auch hier auf der (nennen wir es einmal so) "persönlichen Verschwendungsskala" ganz vorne mit 137 000 €, die jährlich für Friseur-und Kosmetikbehandlungen aufzubringen sind...© Vertrauliche MitteilungenAuszug aus den " Vertrauliche Mitteilungen ", Nr. 4588