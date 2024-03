Cartier Resources veröffentlicht Ergebnisse für Projekt Chimo Mine

Diese Woche gab Cartier Resources Inc. die Ergebnisse seines laufenden Bohrprogramms für das Projekt Chimo Mine bekannt. Das Projekt umfasst die Grundstücke Chimo Mine und East Cadillac, von denen letzteres am 7. April 2022 erworben wurde. Cartier begann im Jahr 2024 mit der Exploration dieses neuen Bereichs des Projekts. Beide Grundstücke befinden sich zu 100% im Besitz von Cartier und liegen 45 km östlich des Bergbaulagers Val-d'Or.Die Ergebnisse wurden in der Zone VG in einer Tiefe von 35 bzw. 45 m erzielt. Hohe Goldgehalte finden sich auch 275 m westlich und 550 m östlich der Zone VG.Highlights der Bohrungen:• Bohrloch CH24-97: 13,2 g/t Gold über 2,3 Meter, einschließlich 46,1 g/t Gold über 0,5 Meter• Bohrloch CH24-98: 7,5 g/t Gold über 2 Meter, einschließlich 20,6 g/t Gold über 0,5 Meter© Redaktion MinenPortal.de