BIZ-Goldswapgeschäfte im Februar 2024

Wie Robert Lambourne auf der Webseite gata.org berichtet, wurde im Februar 2024, verglichen mit Januar, ein Minus der Goldswaps der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich verzeichnet. Auf der Grundlage der Angaben der BIZ schätzt GATA das Gesamtvolumen der ausstehenden Swaps der Bank zum Ende Februar auf 68 Tonnen, 49 Tonnen weniger als noch im Januar (117 Tonnen).Es scheint also, dass der Februar geschäftiger für die BIZ in Sachen Gold war als der Januar.Übersicht der von GATA geschätzten Swaps der vergangenen Monate (in Tonnen):• Februar 2024: 68• Januar 2024: 117• Dezember 2023: 121• November 2023: 100• Oktober 2023: 68• September 2023: 96• August 2023: 129• Juli 2023: 103• Juni 2023: 87• Mai 2023: 188• April 2023: 135• März 2023: 77• Februar 2023: 136© Redaktion GoldSeiten.de