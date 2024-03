Brent-OIL - Entscheidung voraus!

Quelle Chart: stock3

Das Öl der Nordseeorte Brent versetzt die Anleger weiterhin in Spannung. Denn praktisch betrachtet schiebt sich der Preis seit Wochen seitwärts unterhalb des Widerstands von 83,03 USD entlang. Eine baldige Entscheidung über eine klarere Preisausrichtung sollte jedoch in Kürze fallen. Denn neben dem Widerstand auf der Oberseite touchierte das Brent erst während der letzten Tage wieder die Aufwärtstrendlinie seit Ende Dezember 2023, sodass sich der Druck nunmehr auch von unten herkommend erhöht. Sollte es somit zu einem klaren Anstieg über 83,03 USD kommen, erlaubt sich unverändertes Aufwärtspotenzial bis zur Preiszone rund um 87,00 USD je Barrel.Andererseits gilt, sofern sich die Notierungen unter 81,40 USD begeben, wäre ein weiteres Durchreichen bis 76,86 USD einzukalkulieren. Das positive Kreuzen der beiden gleitenden Durchschnitte ist folglich ebenso verhindert worden, sodass tendenziell eine schwächere Entwicklung zu erwarten wäre.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.