Bank of Korea: Der Außenseiter beim Goldrausch

Wie die Korea Economic Daily schreibt, hat Südkorea sich gegenüber dem neuen Goldrausch der durch den weltweiten Ansturm verschiedener Zentralbanken auf das Edelmetall ausgelöst wurde, zurückhaltend verhalten, was die Befürchtung aufkommen ließ, dass die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens zu den wenigen Ländern gehören könnte, die die große Gewinnchance verpassen. Angesichts der jüngsten Preissteigerungen, hervorgerufen zu keinem kleinen Teil durch ihr eigenes Kaufverhalten, dürften die ausländischen Zentralbanken, die Gold halten, eine Rendite von rund 30% auf ihre Goldbestände erzielt haben. Die koreanische Zentralbank hat sich dem neuen Goldrausch jedoch nicht angeschlossen. Ihre Goldreserven liegen seit 2013 unverändert bei 104,4 Tonnen.Der Hauptgrund für das Zögern der Bank of Korea ist der aktuelle Goldpreis, der nach der jüngsten Rally seinen Höchststand erreicht haben könnte. Zwischen 2011 und 2013 kaufte die koreanische Zentralbank 90 Tonnen Gold zu einem Durchschnittspreis von 1.629 $ pro Unze. Der Preis brach jedoch bald ein und schwankte von 2014 bis 2018 zwischen 1.100 und 1.300 $. Schätzungen zufolge hat die BOK im Jahr 2015 aufgrund des Preisverfalls einen Verlust von rund 1,8 Billionen Won (1,4 Milliarden $) aus ihren Goldbeständen erlitten.Die Bank weist auch auf die Schwierigkeit hin, Gold in Bargeld umzuwandeln, da dieser sichere Hafen als letzter Ausweg für ein Land gilt, um sich vor einem schweren wirtschaftlichen Zusammenbruch zu schützen. Der plötzliche Verkauf von Gold wird oft als schlechtes Omen für die Wirtschaft eines Landes angesehen. Ein weiterer Grund der BOK, sich von dem Goldbullenmarkt zu distanzieren, sei die geringere Rendite von Goldanlagen im Vergleich zu anderen Vermögenswerten. Nach ihren Angaben lag die jährliche risikoadjustierte Rendite von Goldanlagen seit 1973 bei durchschnittlich 0,26% und damit unter der von US-Staatsanleihen (0,96%) und Aktienanlagen (0,44%).Einige Ökonomen sind jedoch der Ansicht, dass die koreanische Zentralbank in Erwägung ziehen sollte, auf den Gold-Zug aufzuspringen, da für das Edelmetall eine längere Rally prognostiziert wird. "Der Goldpreis, ein typischer sicherer Hafen, dürfte weiter steigen, wenn die USA die Zinsen senken und die Unsicherheiten über die Weltwirtschaft nach den US-Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr zunimmt", erklärt Seok Byoung-hoon, Professorin an der Wirtschaftsfakultät der Ewha Womans University. "Es ist an der Zeit, dass die Bank of Korea ihr Portfolio neu ausrichtet."© Redaktion GoldSeiten.de