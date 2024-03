Was kommt als Nächstes, wenn politische Entscheidungsträger ihre Sünden nicht mehr verbergen können?

"Sie werden zu Ihren Lebzeiten keine weitere Finanzkrise erleben." - Janet Yellen, Frühjahr 2018



"Ich mache mir Sorgen, dass wir eine weitere Finanzkrise erleben könnten." - Janet Yellen, Herbst 2018



"Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass dieser (Aufwärts-)Zyklus nicht noch eine ganze Weile andauern kann, praktisch auf unbestimmte Zeit." - Jerome Powell, 2018



"Die USA befinden sich auf einem nicht-nachhaltigen finanzpolitischen Pfad; es gibt kein Verstecken davor." - Jerome Powell, 2019

Es ist fast schon lachhaft zu beobachten, wie Politiker aller Couleur und Ländercodes in eine Ecke gedrängt werden und so tun, als ob wir das nicht bemerken.Ich fühle mich an das Kind erinnert, das seine Hand in der Keksdose hat und so tut, als könnten seine Eltern es nicht sehen - und das seine Schuld leugnet, obwohl ihm die Krümel aus dem Gesicht fallen. Schon wieder: Es ist fast schon lachhaft. Aber es ist wirklich überhaupt nicht lachhaft, wenn große Volkswirtschaften in die Rezession kriechen (Deutschland, Japan, Großbritannien, China) oder die Rezession leugnen (USA), während unsere geistigen Zwerge von DC bis zur EU mit Anleihen, Inflation, Währung und Krieg spielen wie Kindergartenkinder mit Benzin und Streichhölzern.Apropos Kinder, die mit Krümeln im Gesicht ertappt werden, während sie die Verantwortung leugnen... Es scheint, dass selbst unsere Zentralbanker die Tatsachen der "unhaltbaren Verschuldung" (Powell) nicht mehr mit cleveren Lügen verbergen können, wie sie es in der Vergangenheit versucht hatten:Kurz gesagt, die Zeiten, in denen man schlechte Mathematik hinter leeren Worten verstecken konnte, gehen nun zu Ende, wie die jüngste lachhafte Staatsanleiheauktion (siehe unten) gezeigt hat.Wie wir bis zum Überdruss wiederholt haben, ist der Anleihemarkt das A und O. Sein Überleben hängt wie bei einem V8-Dieselmotor von der Liquidität bzw. dem Fett ab, d. h. von den Dollar. Nach Billionen an groteskem QE-Schmiergeld im Anschluss an die Anleihekrise von 2020 und einer versteckten TBTF-Bankenrettung (getarnt als Pandemiehilfe) sind die gemeinsamen Bemühungen der Fed und des Finanzministeriums (d. h. das Yin und Yang von Powell und Yellen), diesen durstigen Markt mit Liquidität durch die Hintertür zu versorgen, sowohl tragisch als auch bemerkenswert.Trotz der von Powell angekündigten Straffung seit 2022 beläuft sich die direkte Liquidität der Fed immer noch auf mehrere zehn Milliarden im Monat, und die Hunderte von Milliarden, die vorläufig von den Reverse-Repo-Märkten, dem Treasury General Account (TGA) und dem Bank Term Funding Program (BTFP) abgezogen werden, sind lediglich QE auf einem anderen Weg. Wenn man zu diesen Tricks noch Yellens verzweifelten Versuch hinzufügt, Billionen am kurzen Ende der Renditekurve zu emittieren, um den Angebots- (und Preis-) Druck von der heiligen 10-jährigen US-Anleihe zu nehmen, können wir weitere Beispiele für offene Verzweiflung und Liquidität durch die Hintertür unter einem anderen Namen finden.Doch irgendwann gehen all diese Liquiditätstricks (und auch die Liquidität) zur Neige. Und wenn dieses "Schmiermittel" ausgeht, dann gerät der Anleihemotor ins Stocken und das globale Finanzsystem, angeführt von den bankrotten (und kaputten) USA, beginnt seinen langsamen Abgang an den sprichwörtlichen Straßenrand, während der Motor zischt, hustet und dann stirbt. Anders ausgedrückt: Den Kindern in DC gehen die Kekse und Gläser (d.h. die Liquidität) aus, und ihre Lügen und Ausreden sind immer schwerer zu verbergen. Sie glauben es nicht? Schauen Sie sich einfach den ungeliebten US-Anleihemarkt an.Nachdem Yellens Finanzministerium zu viele Schuldscheine (kurzfristige Anleihen) am kurzen Ende der Renditekurve ausgegeben hatte, versuchte es kürzlich, einige Schuldscheine am längeren Ende zu versteigern, nämlich die US-amerikanische 20-Jahresstaatsanleihe. Leute: Es war peinlich. Die ausländischen Bieter für Onkel Sams 20-jährige Anleihe fielen auf unter 60% (im November waren es noch 74% der Bieter). Das bedeutet, dass die Primärhändler (d. h. die großen Banken) gezwungen waren, die Lücke zu füllen, indem sie fast 22% der zunehmend ungeliebten 20-jährigen Schuldverschreibungen von Onkel Sam kauften...Einfach ausgedrückt, ist dies ein offenes Zeichen dafür, dass der Anleihemarkt Risse bekommt. Tatsächlich hat er aber schon seit einiger Zeit Risse... Das Gedächtnis ist kurz, denn viele haben die extreme Dysfunktion am kurzen Ende der Kurve im ersten Quartal 2023 bereits vergessen (ganz zu schweigen von den Bankenzusammenbrüchen, die darauf folgten, und es werden noch weitere folgen, wie gewarnt wurde...).Eine ähnliche Störung ist nun am langen Ende der Anleihekurve offenkundig, zumindest für diejenigen, die aufmerksam sind. Wenn Anleihen ungeliebt sind, beginnen ihre Preise zu fallen, und ihre Renditen, die sich umgekehrt zum Preis bewegen, beginnen zu steigen, was bedeutet, dass auch ihre Zinssätze steigen - was die Fähigkeit von Onkel Sam, diese zurückzuzahlen, weiter unter Druck setzt (und verteuert).Dieser Moment des Zinskosten-"Oh-oh" für DC ist das, was die St. Louis Fed im Juni letzten Jahres als "Fiskalpolitische Dominanz" beschrieb, nämlich der Punkt, an dem steigende Zinsen (und Schuldenkosten) so hoch (d.h. dysfunktional) werden, dass die einzige Option (und Quelle) für mehr "schmierige Liquidität" (d.h. USD) zur Unterstützung dieser hässlichen Anleihen mit aus der Luft gegriffenem Geld ist. Kurzum: Mehr QE bis zum Mond ist unvermeidlich und steht nicht zur Debatte. Diese unvermeidliche QE ist von Natur aus inflationär, und das ist übrigens das Endspiel für die Unvereinigten Staaten, selbst wenn wir irgendwo in der Mitte dieses tragischen Spielfeldes eine disinflationäre Rezession erleben.