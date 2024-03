Will Rhind: Drei Faktoren, die 2024 für Gold sprechen

Will Rhind, CEO von GraniteShares, erläutert seinen Ausblick für Gold im Jahr 2024 gegenüber Investing News Network und nannte drei Faktoren, die für den Goldpreis sprechen."Ich glaube, dass die Voraussetzungen für ein Umfeld gegeben sind, in dem sich drei Schlüsselfaktoren zugunsten von Gold entwickeln. Mit anderen Worten: Der Dollar wird in einem Wahljahr schwächer […] Ich denke, die Inflation beginnt zu sinken, was dazu beiträgt, dass die Zinssätze sinken, was natürlich die realen Kosten von Gold, die Kosten der Goldhaltung, senkt", meinte Rhind.Weiter fügte er hinzu: "Und schließlich scheinen die geopolitischen Spannungen nicht wirklich bereit zu sein, schnell zu verschwinden, was zu einer gewissen Anspannung auf dem Markt und einem gewissen Interesse an Gold als defensiver Anlage führen wird." Rhind wies außerdem auf die Menge an verfügbarem Bargeld hin und merkte an, dass die Anleger mit dem Geld, das sie auf der Bank haben, immer noch gute Renditen erzielen können. Sollte sich dies jedoch ändern, könnten sie auf Gold umsteigen.Auf die Frage, wo er im Jahr 2024 die größten Chancen sehe, antwortete Rhind, dass künstliche Intelligenz ganz klar im Trend liege. "Ich denke, das wird sich fortsetzen – KI ist meiner Meinung nach das vorherrschende Thema nicht nur des letzten und dieses Jahres, sondern auch der kommenden Jahre. Der Technologiemarkt hat sich in diesem Umfeld aus gutem Grund gut entwickelt", bemerkte er. Gleichzeitig seien die Fundamentaldaten für Gold weiterhin positiv. "Für mich ist Gold nach wie vor das Edelmetall, das die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird und sich in diesem Jahr wahrscheinlich am besten entwickelt", so Rhind.© Redaktion GoldSeiten.de