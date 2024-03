Regency Silver nimmt an der 2024 Kinvestor Critical Minerals & Mining Virtual Conference teil

Vancouver, 14. März 2024 - Regency Silver Corp. (Regency Silver oder das Unternehmen, TSXV:RSMX und OTCQB:RSMXF) freut sich bekannt zu geben, dass Bruce Bragagnolo, Executive Chairman von Regency Silver, am Dienstag, den 26. März um 8:30 Uhr PT (11:30 Uhr ET, 16:30 Uhr CET) anlässlich der 2024 Kinvestor Critical Minerals & Mining Virtual Conference einen Vortrag halten wird. Weitere Einzelheiten sind nachstehend angeführt.Kinvestor Critical Minerals & Mining 2024 (KCMM24) ist eine virtuelle Konferenz, die mit einer Reihe von renommierten Unternehmen aus den Branchen für kritische Rohstoffe und Bergbau aufwartet. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden mehrere Junior-Bergbauunternehmen vorgestellt, die sich mit der Exploration jener Rohstoffe beschäftigen, die bei der globalen Energiewende eine maßgebliche Rolle spielen: Kupfer, Graphit, Titan und Uran sowie die Edelmetalle Gold und Silber. Durch das Programm der KCMM24 führt Arlen Hansen, President von Kin Communications und Moderator des Kinvestor Report. Unter anderem wird ein Round-Table-Gespräch stattfinden, bei dem Branchenexperten über eines der heißesten Themen des Jahres 2024 diskutieren: Uran. Die vorgestellten Unternehmen und Branchenexperten werden hier Gelegenheit haben, über die neuesten Entwicklungen zu berichten und die Fragen der Teilnehmer zu beantworten.Sichern Sie sich mit Ihrer Anmeldung noch heute Ihre Teilnahme an diesem kostenlosen Event und erfahren Sie von Bruce Bragagnolo und anderen Führungsexperten das Neueste aus den Bereichen kritische Rohstoffe und Bergbau.- Datum: 26. März 2024- Beginn der Präsentation: 8:30 Uhr (PT) / 11:30 Uhr (ET) / 16:30 Uhr (CET)- Vortragender: Bruce Bragagnolo, Executive Chairman- Hier der Link zur Anmeldung: https://us06web.zoom.us/webinar/register/5617072602368/WN_cdDwHVs4R7qqsuqYbq4oAAWir von Kinvestor bieten Anlegern großartige Möglichkeiten, um über eine kostenlose virtuelle Plattform sowohl mit etablierten als auch aufstrebenden börsennotierten Unternehmen aus den Bereichen Bergbau, Technologie und Energie in Kontakt zu treten. Veranstalter der Kinvestor Virtual Conferences ist die Firma Kin Communications Inc., eine auf Investor Relations spezialisierte Full-Service-Agentur mit mehr als 14 Jahren Erfahrung in den verschiedensten Branchen. Wir sehen unser Ziel in der Pflege von Langzeitbeziehungen zu Investoren, Vordenkern und den Medien. Unsere Dienstleistungen im Bereich der Anlegerkommunikation umfassen strategische Planung, Messaging, Investor Outreach, digitales Marketing, Erstellung von Content und vieles mehr. Nähere Informationen erhalten Sie unter kinvestor.net.Twitter: @kincommWeitere Informationen zu Regency Silver finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.Regency-Silver.com.Regency Silver Corp. ist ein kanadisches Ressourcenunternehmen, das in Mexiko nach hochgradigem Gold, Kupfer und Silber sucht. Regency Silver wird von einem Team von erfahrenen Fachkräften geleitet, die über Expertise sowohl bei der Exploration als auch bei der Produktion verfügen. Das Vorzeigeprojekt von Regency ist das hochgradige Projekt Dios Padre im mexikanischen Bundesstaat Sonora, wo Regency eine umfassende, hochgradige Gold-Kupfer-Silber-Entdeckung gemacht hat, bei der es sich offenbar um ein großes magmatisch-hydrothermales System handelt, das sich in der Tiefe erweitert. Die Bohrergebnisse beinhalten 38 Meter mit 7,36 g/t Gold in Bohrloch REG 23-21, 36 Meter mit 6,84 g/t Gold, 0,88 % Kupfer und 21,8 g/t Silber in Bohrloch REG 22-01 sowie 29,4 Meter mit 6,32 g/t Gold in Bohrloch REG 23-14.Kin Communications Inc.Tel: 1-604-684-6730E-Mail: RSMX@kincommunications.comBruce Bragagnolo, Executive ChairmanTel: 1-604-417-9517E-Mail: bruce@regency-silver.comGijsbert Groenewegen, Chief Executive OfficerTel: 1-646-247-1000E-Mail: gijs@regency-silver.comWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!