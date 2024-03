Jorge A. Ganoza Interview - 296 Mio. $ Cashflow und starke Aussichten

Deutsche Untertitel stehen im Yt-Player zur Verfügung!

Fortuna Silver Mines Inc. (TSX: FVI, NYSE: FSM, WKN: A0ETVA) gab am 6. März die Finanzzahlen des 4. Quartals und des Gesamtjahres 2023 bekannt. Im Jahr 2023 verbuchte man einen Umsatz von 842 Mio. $, woraus sich ein operativer Cashflow von 296 Mio. $ und ein adjustiertes EBITDA von 335,1 Mio. $ ableiten. Im 4. Quartal 2023 belief sich der OCF auf 105 Mio. $. Aufgrund von Abschreibungen wurde im Gesamtjahr ein Nettoverlust von 43,6 Mio. $ ausgewiesen, der hauptsächlich auf die San Jose Mine zurückzuführen ist.Die Exploration dort läuft auf Hochtouren und mit Ergebnissen ist in Kürze zu rechnen. Fortuna setzt auch seine Schuldenrückzahlung weiter fort und hat Anfang des Jahres weitere 25 Mio. $ getilgt. Für das Diamba Sud Projekt soll noch 2024 eine PEA erstellt werden und bei Séguéla konnte man eine Neuentdeckung machen, Kingfisher. Im aktuellen Preisumfeld erwartet Fortuna ein profitables Jahr.Jorge A. Ganoza war 2004 Mitbegründer von Fortuna Silver Mines Inc. und ist derzeit als President und CEO sowie als Director in unserem Board tätig. Jorge ist ein erfahrener Geologieingenieur, der seit 1995 in ganz Lateinamerika in den Bereichen Mineralexploration, Bergbau und Geschäftsentwicklung tätig ist. Vor der Gründung von Fortuna war er in der Geschäftsentwicklung auf leitender Ebene für mehrere private und börsennotierte kanadische Junior-Bergbauunternehmen tätig, die in Mittel- und Südamerika operieren.(Quelle: Fortuna Silver Mines Inc. Webseite) Fortuna Silver Mines Inc. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen, das fünf Minen in Argentinien, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru betreibt. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil all unserer Tätigkeiten und Beziehungen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig gemeinsame Werte für unsere Stakeholder. (Quelle: Fortuna Silver Mines Inc. Webseite)