Palladium - Das nächste Kaufsignal steht an

Mit dem Bruch der Widerstandsmarke bei 993 USD gelang den Bullen die Vollendung einer SKS-Trendwendeformation und damit ein weiteres Kaufsignal bei Palladium. Damit setzte sich die bei 850 USD im Februar begonnene steile Erholung weiter fort und führte den Wert zudem auch über die mittelfristige Abwärtstrendlinie. Gestern kratzte Palladium bereits an der Widerstandsmarke bei 1.083 USD.Ein Ausbruch über 1.083 USD würde das nächste Longsignal generieren und Raum für eine Kaufwelle bis 1.138 USD schaffen. Dort stünde eine leichte Korrektur an, nach deren Abschluss das nächste große Ziel auf der Oberseite angelaufen werden sollte: der mittelfristige Widerstand bei 1.192 USD. Darüber wäre sogar ein Anstieg bis 1.240 und 1.287 USD möglich.Sollte die 1.083-USD-Marke jetzt für die Bullen eine Nummer zu groß sein, könnte nach einer Korrektur bis 1.040 USD der nächste Ausbruchsversuch starten. Andernfalls käme es zu einem Rücklauf an die Kreuzunterstützungszone von 993 bis 1.010 USD.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)