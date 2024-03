Neue Inflationsdaten bestärken Fed in vorsichtigem Zinssenkungskurs

Die am Donnerstag veröffentlichten neuen Beweise für eine hartnäckige Inflation könnten die Fed in ihrer vorsichtigen Haltung gegenüber Zinssenkungen bestärken und werfen die Frage auf, ob die Zinsen 2024 länger als erwartet hoch bleiben werden, heißt es bei Yahoo Finance . "Da die Inflation hartnäckiger als erwartet ist, wird es für die Fed sehr schwierig sein, eine kurzfristige Zinssenkung zu rechtfertigen", sagte Lindsey Piegza von Stifel am Donnerstag gegenüber Yahoo Finance. "Wir gehen davon aus, dass die Fed bis zur zweiten Jahreshälfte wartet, bevor sie eine Änderung ihrer Geldpolitik einleitet."Der neue Inflationswert vom Donnerstag stammt aus dem US-Erzeugerpreisindex (PPI) des Arbeitsministeriums, der die Preise erfasst, die Unternehmen für die Herstellung von Produkten und Dienstleistungen zahlen. Die Zahlen das PPI, einschließlich der sogenannten "Kern"-Preise, lagen allesamt über den Erwartungen der US-Notenbank. In Folge dessen, ist die Wahrscheinlichkeit von einer ersten Zinssenkung im Juni laut Fed Funds Futures auf mittlerweile 63% zurückgegangen. Vor wenigen Wochen lag dieser Wert noch deutlich höher, was die veränderte Erwartungshaltung der Anleger angesichts der anhaltenden Anzeichen für eine hohe Inflation verdeutlicht. Zu Beginn des Jahres hatten die Trader mit einer ersten Senkung im März gerechnet.Ein ehemaliger Fed-Beamter meinte, dass die neue PPI-Zahl das Gesamtbild für die Fed wahrscheinlich nicht ändern werde, da die Inflation im Vergleich zu den Spitzenwerten von 2022 weiter zurückgehe. Jim Bullard, ehemaliger Präsident der St. Louis Fed und derzeit Dekan der Purdue Business School, stellte fest: "Der PPI ist heute ein bisschen heiß, aber eine einzelne Zahl wie diese wird die Dinge wahrscheinlich nicht dramatisch verändern." Hinzu kommen allerdings auch noch die ebenfalls negativen Ergebnisse des US-Verbraucherpreisindex vom Dienstag.Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell und seine Kollegen betonen seit Monaten, dass sie sicher sein wollen, dass sich die Inflation "nachhaltig" in Richtung ihres Ziels von 2% bewegt, bevor sie die Geldpolitik lockern. In ihrem letzten Dot Plot, der im Dezember veröffentlicht wurde, prognostizierten sie drei Zinssenkungen in 2024. "Das hinterlässt eine gewisse Unsicherheit darüber, wann sie die erste Kürzung vornehmen und was sie auf dem Dot Plot tun werden", erklärte Wil Stith, Bond Portfolio Manager bei Wilmington Trust. "Werden sie es bei drei Kürzungen belassen oder werden sie es ändern?"© Redaktion GoldSeiten.de