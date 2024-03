Kupferpreis springt an

Knapp ein Jahr hat der Kupferpreis die Marke von 4 USD je Pfund nicht mehr von oben gesehen, doch in den vergangenen drei Tagen zog das wichtige Industriemetall nach oben. Die nächsten Widerstände liegen im Future bei 4,20 USD. Der steigende Kupferpreis auch ein Signal dafür, dass die Inflation wieder an Fahrt aufnehmen könnte:Der Kupferpreis gilt als Inflationsbarometer und die gestern veröffentlichten Erzeugerpreise in den USA waren ebenfalls höher als erwartet, wie auch schon die Verbraucherpreise Anfang der Woche.Mit einem Plus von 1,60% im Februar lagen die Erzeugerpreise 0,50% oberhalb der Erwartungen und 0,70% über dem Vormonat:Der Arbeitsmarkt zeigt sich in den USA weiterhin robust und bislang fehlen Signale für eine Abschwächung. Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung verharren auf niedrigem Niveau:Gold und Silber halten sich tapfer. Die Rücksetzer sind bislang ausgeblieben. Doch ich bin mir relativ sicher, dass sie noch kommen werden.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.