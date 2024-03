Indische Banken stoppen Silberimporte

Die indischen Banken hätten die Einfuhr von Silber gestoppt, nachdem private Händler große Mengen des Edelmetalls aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gekauft hätten, um von niedrigeren Zöllen zu profitieren, sagten insgesamt fünf Händler und Industrievertreter gegenüber Reuters . Indien, der größte Silberverbraucher der Welt, erhebt einen Einfuhrzoll von 15% auf das Metall.Das umfassende Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Indien und den VAE, das 2022 unterzeichnet wurde, erlaubt es privaten Händlern jedoch, Silber über die India International Bullion Exchange (IIBX) zu einem Zollsatz von 9% und einer zusätzlichen Mehrwertsteuer von 3% zu importieren. Die Volumen seien stetig gestiegen und die Händler hätten in diesem Jahr bisher 827 Tonnen Silber über die IIBX-Plattform importiert, sagte ein hochrangiger IIBX-Beamter. Wie die andere Quellen lehnte auch er es ab namentlich genannt zu werden, da er nicht befugt sei, mit den Medien zu sprechen, erläutert Reuters. Im Jahr 2023 importierte Indien 3.625 Tonnen Silber.Aufgrund der niedrigeren Importsteuer konnten Händler das über die IIBX importierte Silber mit einem Abschlag von rund 2% anbieten, so ein Edelmetallhändler einer Privatbank in Mumbai. Über die IIBX-Plattform importiertes Silber wurden in den letzten Wochen mit Abschlägen zum inländischen Referenzpreis von rund 1.700 indischen Rupien (20,52 $) pro Kilogramm gehandelt, so ein anderer Edelmetallhändler.Die Banken können keine Rabatte gewähren, da sie eine Einfuhrsteuer von 15% auf Silber zahlen müssen. Die Unfähigkeit der Banken, Preisnachlässe zu gewähren, habe zu einem starken Nachfragerückgang geführt, der sie dazu veranlasst habe, den Import von Silber einzustellen, so die beiden Händler. Die meisten Banken hätten sich mehr auf Gold als auf Silber konzentriert, hieß es.Um die neu geschaffene IIBX lebensfähig zu machen, gewährte die Regierung Zugeständnisse bei den Importen. Diese Praxis habe jedoch zu Bedenken über mögliche Handelsverzerrungen und den Verlust von Einfuhrzolleinnahmen für die Regierung geführt, sagte ein hochrangiger Vertreter der Industrie. In den letzten zwei Monaten seien die VAE zur Hauptquelle für Silberimporte geworden, erklärte er. Indien importiert auch Silber aus Großbritannien, China, Russland und der Schweiz.© Redaktion GoldSeiten.de