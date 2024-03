Habecks (wirre) Parallelwelt, Stasischei...e & Silber - UNFASSBAR

In Europa bricht die Industrieproduktion doppelt so stark ein wie erwartet.Eine Umfrage unter Homosexuellen bringt ans Licht, daß diese eher zur AfD und Union neigen und sich von linken Parteien immer mehr distanzieren.Bundeswirtschaftsminister Habeck sorgt erneut für Aufsehen. Auf einer Mittelstandsveranstaltung am 13.03. bezeichnet er den Staat als unfehlbar und daß die Bürokratie nur wachse, um Fehler zu vermeiden. Er äußerte andernorts außerdem, daß das Wachstum der letzten Jahre in Deutschland durch Zuwanderung getragen wurde und wir ohne diese schon längst geschrumpft wären.In Mecklenburg-Vorpommern wird bekommt eine Schülerin Besuch von der Polizei, weil ihr eigener Direktor sie denunziert hatte. Sie entsprach wohl nicht der politischen Einstellung des Direktors. Die Polizei stellte keinerlei Vergehen fest.Was ist mit Silber? Die Big 4 oder 2 (?) stehen, so Ed Steer, noch einem Hochschießen des Preises im Wege.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)