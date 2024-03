Technische Marktanalyse vom 17.03.2024: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Der Preis des begehrtesten Edelmetalls der Welt ist in den letzten Wochen in die Höhe geschossen. Zeitweise konnte Gold sogar an die Marke von 2.200 USD pro Unze anklopfen. Allerdings sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass Gold nicht steigt, sondern die dagegen gerechneten Währungen immer schwächer werden. Gold hält letztendlich nur seine Kaufkraft. Dies war schon immer so und wird auch künftig in den bekannten Rahmen so bleiben.Daher ist eine Technische Analyse auf das Gold strenggenommen, eine Technische Analyse auf Währungen. Ungeachtet dessen ist aktuell zu beobachten, dass die Indikatoren Verkaufssignale gegeben haben oder, wie im Fall des MACD-Indikators, kurz davorstehen. Somit dürfte nach dem steilen Anstieg nun zumindest eine Seitwärtskorrektur stattfinden.Nachdem sich Öl nun schon seit einigen Wochen am Widerstandsbereich abgearbeitet hat, konnte in den letzten Tagen ein Hineinlaufen in diese Zone beobachtet werden. Für einen Ausbruch nach oben fehlt noch einiges an Kraft, zumal die Indikatoren in den überkauften Bereich eingetreten sind. Somit ist kurzfristig nicht mit einem Ausbruch nach oben zu rechnen.Schon vor einigen Wochen hatte ich auf unsere Chart-Show vom 13. Februar dieses Jahres aufmerksam gemacht, in der wir auf das anstehende "Halving" hingewiesen hatten. Um die Zusammenhänge zu verstehen, ist es sinnvoll, diese Sendung noch einmal nachzusehen. Der ungebremste Anstieg ist zuletzt zum Stehen gekommen, was bei einem solch steilen Aufwärtstrend auch nicht verwunderlich ist.Gewinnmitnahmen sind auch bei einem solchen Hype nicht ungewöhnlich. Die Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich oder haben bereits Verkaufssignale generiert. Das ist für den weiteren Trend gesund. Die begonnene Bewegung dürfte sich noch etwas ausweiten, da die Verkaufssignale gerade erst zu greifen beginnen. Mit dem besagten „Halving“ sollte dann aber wieder eine Anstiegsbewegung erfolgen.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.