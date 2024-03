Gold - Pullback erreicht das alte Allzeithoch

Mit dem Ausbruch aus einem kurzfristigen Abwärtstrendkanal setzte sich bei Gold in diesem Monat eine Kaufwelle in Gang, die den Kurs innerhalb weniger Tage auf ein neues Allzeithoch bei 2.195 USD katapultierte. Damit wurde zugleich ein wichtiges übergeordnetes Kursziel, die 2.190-USD-Marke, erreicht. Seither vollzieht sich eine kleine Korrektur an die frühere Rekordmarke bei 2.145 USD. Diese wird heute im frühen Handel erreicht.Die Korrektur der letzten Tage könnte jetzt schon am vorherigen Allzeithoch beendet werden und ein Angriff auf das Kursziel bei 2.190 USD starten. Über der Marke wäre ein weiteres Kaufsignal aktiv und mit einem Anstieg bis 2.240 USD zu rechnen. Sollte Gold dagegen deutlicher unter 2.145 USD fallen, käme es zu einer Ausweitung der Korrektur bis 2.125 USD. An dieser Stelle sollte der Aufwärtstrend in eine neue Runde gehen.Andernfalls würde ein Bruch der Marke die Bullen zum ersten Mal seit Wochen auf die Probe stellen. Zunächst dürfte eine Korrektur bis 2.110 USD folgen. Doch darunter käme es bereits zu einem Einbruch auf 2.076 USD, der die Rally seit dem Tief bei 1.984 USD unterbrechen dürfte.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)