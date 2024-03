Vietnam: Staatsbank will Goldbarkauf einschränken  Lockerung des staatlichen Monopols?

Das Büro der vietnamesischen Staatsbank in Ho-Chi-Minh-Stadt hat dazu aufgerufen, den Barkauf von Gold einzuschränken, um zu verhindern, dass das Edelmetall den Dong verdrängt und Geldwäsche fördert. Ein Erlass aus dem Jahr 2012, der es nur der Zentralbank erlaubt, Gold zu importieren und zu exportieren sowie Bullion herzustellen, habe sich als wirksam erwiesen, um die "Vergoldung" der Wirtschaft zu verhindern, hieß es laut VN Express . Damit war die Hortung von Gold und seine Verwendung bei Transaktionen anstelle der Landeswährung gemeint.Ein staatliches Monopol auf die Goldversorgung habe jedoch einige Nachteile, wie etwa eine große Kluft zwischen dem Inlands- und dem Weltmarktpreis, ging daraus hervor. In Vietnam kostet 24-karätiges Gold 81,4 Millionen VND (3.445 $) für ein Tael von 37,5 Gramm, während der Weltmarktpreis bei 2.155 $ liegt, eine Differenz von etwa 444 $. Darüber hinaus sollte die Zentralbank den Barankauf von Gold einschränken, um Geldwäsche zu verhindern meinte der Erlass.Diese Regulierungen sollen nun in der Form von Abänderungen hinzugefügt werden, berichtet Việt Nam News . Dazu meinte der stellvertretende Gouverneur der vietnamesischen Staatsbank, Đào Minh Tú: "Viele Experten sind auch der Meinung, dass es an der Zeit ist, SJC-Gold (Saigon Jewelry Company) im Vergleich zu anderen Goldarten und -marken zu überdenken. Das ultimative Ziel besteht darin, den Goldmarkt zu steuern, ohne die Makroökonomie zu beeinträchtigen und die Interessen von 100 Millionen Menschen zu wahren."Nguyễn Đức Anh, stellvertretender Generaldirektor der Bảo Tín Mạnh Hải Joint Stock Company, schlägt vor, qualifizierten Unternehmen die Teilnahme an der Goldbarrenproduktion zu ermöglichen. Dies würde dazu beitragen, die Preise für SJC-Gold und Goldbarren zu stabilisieren und den Preisunterschied zum globalen Goldmarkt, der in letzter Zeit zu beobachten war, zu verringern. Shaokai Fan, Regionaldirektor für den asiatisch-pazifischen Raum (ohne China) und Leiter der Abteilung Zentralbanken beim World Gold Council, betont, dass bei der Änderung der Verordnung verschiedene Optionen sorgfältig geprüft werden müssen, ohne den Goldmarkt zu stören. Jede neue Regelung, die Goldimporte zulässt, wird dazu beitragen, die Preisdifferenz zwischen dem inländischen und dem internationalen Goldpreis zu verringern und die Rechte der Anleger zu wahren.© Redaktion GoldSeiten.de