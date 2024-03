John Feneck: Kommende Gold-Aktien FOMO und 9 Aktien die man im Auge haben sollte

In einem Interview mit dem Investing News Network am 4. März teilt John Feneck, Portfoliomanager und Berater bei Feneck Consulting, seine neuesten Gedanken zum Goldpreis und den von ihm beobachteten Rohstoffaktien mit. "Wir sagen schon seit einiger Zeit, dass der Goldpreis über 2.000 US-Dollar (pro Unze) steigen sollte. Das ist jetzt der Fall, und wir glauben, dass einige dieser Goldaktien eine Art FOMO erleben werden, sobald die 2.200 US-Dollar erreicht sind", meint er. Feneck fuhr fort: "Ich denke, dass das Abwärtsrisiko darin besteht, die runde Zahl von 1.800 US-Dollar erneut zu testen [...] (aber) ich glaube einfach nicht, dass wir das Niveau von 1.790 bis 1.800 US-Dollar erreichen werden", und fügt hinzu, dass er zuversichtlich sei, dass sich das Metall halten werde, wenn es dieses Niveau erreiche.Während der Goldpreis ein historisches Hoch erreicht hat, entwickeln sich die Goldaktien nicht so gut, wie es sich die Anleger wünschen. "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich 2016 eine solche Diskrepanz zwischen dem Goldpreis und den Minenaktien gesehen habe", stellt Feneck fest. Er verwendet den Relative Strength Index (RSI), um Unternehmen zu bewerten, und meint, dass viele Goldaktien derzeit einen RSI zwischen 27 und 35 haben – 30 ist normalerweise ein guter Kaufzeitpunkt. "Im Großen und Ganzen gefällt mir, was ich bei den (großen) Goldaktien sehe. Ich kann mich nicht an ein Quartal wie dieses erinnern, in dem alle so gut abgeschnitten haben (was die Ergebnisse angeht) und die Preise trotzdem so niedrig sind", so Feneck.Zu den von ihm favorisierten Edelmetallaktien zählen Guanajuato Silver Company, Coeur Mining und Hecla Mining sowie Silver X Mining und Aftermath Silver. Auf der Kupferseite ist Feneck auch an VR Resources interessiert. Abschließend betont Feneck die Wichtigkeit von Sorgfalt. "Rufen Sie die Unternehmen jetzt an. Jetzt müssen Sie Ihre Hausaufgaben machen. Lassen Sie sich alle Fragen zu Ihrem Besitz und zu dem, was Sie zu besitzen gedenken, beantworten."© Redaktion GoldSeiten.de