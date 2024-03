Gold- & Silbermarktupdate: Starker Goldaufschwung & klares Signal für Silber

Nach einer fast vierjährigen Durststrecke ist Gold in diesem Monat in einen Markt ausgebrochen, der bei weitem der bisher größte Bullenmarkt sein dürfte. Es wäre überraschend, wenn dies nicht der Fall wäre, wenn man die fundamentalen Aussichten bedenkt, die auf einen Zusammenbruch der Währungen und der Gesellschaft, eine Implosion der Schulden- und Derivatemärkte sowie auf Krieg und allgemeines Chaos und Durcheinander als Vorspiel zu einer geplanten globalen Regierung abzielen, die das CBDC-System (Central Bank Digital Currency) als Teil eines totalen Kontrollnetzes einführen wird.Zum Glück für die Anleger ist die Situation in Bezug auf Gold und Goldinvestitionen jetzt sehr klar und leicht und einfach zu erklären.Unser sehr langfristiger Chart, der bis zum Beginn des Jahres 2000 zurückreicht, wirft ein riesiges Scheinwerferlicht auf die Situation des Goldes und zeigt schnell, dass der Preis über den großen Bullenmarkt des Jahres 2000 hinaus ein schönes Beispiel für eine gigantische Cup-&-Handle-Basis markiert hat, die so groß ist, dass sie einen massiven Bullenmarkt unterstützen kann, der, wie oben erwähnt, wahrscheinlich von noch nie dagewesenem Ausmaß sein wird. Der Grund für diese Aktualisierung ist, dass der Kurs erst in diesem Monat endlich aus der Spitze dieses abgeschlossenen Basismusters ausgebrochen ist, so dass für Anleger in diesem Sektor noch fast alles möglich ist.Wir werden nun den letzten Teil dieses gigantischen Basismusters anhand eines 5-Jahrescharts untersuchen, der die starke Erholung in den Jahren 2019 und 2020 zur Bildung der rechten Seite des Cups und die anschließende lange Handelsspanne des Handles zeigt, die bis zum Ende des letzten Monats anhielt. Dieser Chart verdeutlicht die Bedeutung des Widerstandsniveaus, das die obere horizontale Begrenzung der Handle-Handelsspanne markiert, da der Preis viermal von der Marke bei 2.050 Dollar bis 2.100 Dollar zurückgeworfen wurde.Aber als dies das letzte Mal Anfang Dezember geschah, waren die nach oben ausgerichteten gleitenden Durchschnitte nicht weit entfernt, um Unterstützung zu bieten und die darauffolgende Reaktion zu begrenzen. Die Akkumulationslinie ist bei diesem Rückzug jedoch stark gefallen und hat ein falsches Signal gegeben, das uns (mich) vorübergehend getäuscht hat. Dies könnte irgendwie inszeniert worden sein, um die Leute vor der großen Bewegung abzulenken, oder es könnte einfach sein, dass es negative Auswirkungen hatte, die durch die nachfolgenden Entwicklungen schnell in den Hintergrund gedrängt wurden.Auf jeden Fall gelang Gold in diesem Monat bei gutem Volumen der große Ausbruch, den wir uns nun im 6-Monatschart genauer ansehen werden.Auf dem 6-Monatschart können wir den starken und entscheidenden Ausbruch des Goldpreises bei anhaltend starkem Volumen gut erkennen und sehen, wie der RSI-Indikator des Goldpreises stark überkauft war, weshalb der Goldpreis in der vergangenen Woche eine Pause eingelegt hat, um "wieder zu Atem zu kommen". Der Widerstand bei 2.100 Dollar ist nun endgültig gefallen, und angesichts des positiven Momentums und der stark zinsbullisch ausgerichteten gleitenden Durchschnitte ist Gold nun ein Bullenmarkt, und aus den oben genannten Gründen wird es wahrscheinlich einer für die Rekordbücher sein.