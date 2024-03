Gruß an Dr. Copper

Nach 45 Jahren, in denen ich verzweifelt versucht habe, den geheimen Code der Finanzmärkte zu entschlüsseln, habe ich gelernt, die Wirkung des "Bandes" - wie in "Tickerband" - mehr zu respektieren als alle gut gemeinten Forschungsberichte oder Newsletter der Massenmedien. Vor über einem Jahr kam ich zu dem Schluss, dass sich diese neue Generation von Handy-Händlern auf den Märkten wie Vogelschwärme bewegen, die in einem von Insekten bevölkerten Sumpf leben.Genauso wie Hunderte von Schwalben auf der Suche nach Motten, Mücken und verirrten Grillen eintauchen und wieder abziehen, taucht die neue Generation der Social-Media-Händler ein und zieht sich in Richtung der Cyberspace-"Gurus" zurück, die diese riesigen Legionen gut betuchter Kiddies zu dem "Flaveur du jour" führen, der an einem bestimmten Tag ihre Fantasie kitzelt.Es erinnert mich an meine Jugend, als ich in der ersten Reihe des Imperial Room im Royal York Hotel in Toronto saß, als erwachsene Männer in Anzug und Krawatte zu den Münztelefonen rannten, nachdem ein prominenter Newsletter-Guru eine "heiße Aktie" erwähnt hatte. Sie stolperten buchstäblich über Stühle und Tische, um zu den begehrten Münztelefonen zu gelangen und ihre Makler anzurufen, bevor der Rest der 200 Anwesenden es herausfand. In jenen berauschenden Tagen vor der Einführung von Mobiltelefonen genügte übrigens ein Zehncentstück, um ein Ortsgespräch zu führen.Der eigentliche Punkt dieser wandernden Tirade ist dieser: Ich war gerade Zeuge des embryonalen Fortschritts der Kiddies, als sie endlich begriffen, dass man Strom nicht in Lithium-Ionen-Batterien speichern kann, solange man nicht mehr davon hat. Sobald man durch den massiven Ausbau der Kernenergieprogramme "mehr davon" hat, kann man ihn nicht empfangen, solange man das Übertragungsnetz nicht ausgebaut hat. Und ohne Kupfer kann man das Netz nicht ausbauen.Ich habe letztes Jahr auf Kupfer gesetzt, wohl wissend, dass ich a) zu früh oder b) falsch liegen könnte. Die Kupferbären schwenkten die "China-Crash!"-Fahne zusammen mit dem "Harte-Landung!"-Banner, aber ich entschied mich dafür, die Jahresberichte aller großen Kupferproduzenten und, was noch wichtiger ist, Kupferverbraucher zu lesen, in denen einhellig Besorgnis über die Aussichten für die Kupferversorgung im Jahr 2024 und darüber hinaus zum Ausdruck gebracht wurde.Die meiste Zeit des vergangenen Jahres schwankte Kupfer zwischen 3,50 Dollar je Pfund und 4,00 Dollar je Pfund, aber es schien nie die Aufmerksamkeit der Kiddies, der Algobots oder der Mainstream-Finanzmedien zu erregen, bis wir die Iden des März erreichten.Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass es so lange gedauert hat, bis Kupfer die Marke von 4,00 Dollar je Pfund ohne die Hilfe irgendeines Mainstream-Berichts durchbrochen hat. Ich habe heute nichts von Bloomberg, BNN oder CNBC über Kupfer gehört, was für alle Kupferbullen "Magie in unseren Ohren" ist. Abonnenten sollten jetzt Kupfer oder kupferlastige Aktien wie Freeport-McMoRan Inc. besitzen, dessen Bergbauunternehmen sowohl Kupfer als auch Gold (und Molybdän) auf drei Kontinenten rund um den Globus fördert.Von den Blue-Chip-Bergbaunamen, die die großen Ressourcenfonds bevölkern, ist FCX mit 1,53 m/t der größte Kupferproduzent, dicht gefolgt von Codelco (1,45 m/t) und BHP (1,13 m/t). Was FCX von der Masse abhebt, sind die 24,5 Millionen Unzen Goldreserven, die hauptsächlich in der Grasberg-Mine in Indonesien enthalten sind.Abonnenten meines Dienstes wissen, dass ich sowohl Kupfer als auch Gold als die beiden wichtigsten Metalle für die Wertentwicklung im Jahr 2024 genannt habe, wobei Kupfer ein integraler Bestandteil der Elektrifizierungsbewegung ist, während Gold ein bewährtes Wertaufbewahrungsmittel ist, das das Vermögen vor verschwenderischen Ausgaben und der Entwertung der Währungen durch Regierungen auf der ganzen Welt schützt.Die Möglichkeit, sich über einen multinationalen Bergbaugiganten sowohl in Kupfer als auch in Gold zu engagieren, ist ein deutlicher Vorteil gegenüber der Beobachtung eines Korbs von Unternehmen, die denselben Metallbereich abdecken.