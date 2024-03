Heraeus: Potentiell schwaches Q2 für Gold  Silber könnte zulegen

Nach der typischerweise starken Goldkaufsaison in den ersten beiden Monaten des Jahres in China aufgrund der Nachfrage anlässlich des Mondneujahrsfestes ist die Verbrauchernachfrage im März und im zweiten Quartal tendenziell schwächer. Dies erklärt Heraeus in seiner Einschätzung vom 18. März. In den letzten 10 Jahren ist die chinesische Verbrauchernachfrage nach Gold im zweiten Quartal um durchschnittlich 21% gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen. Die implizite Nachfrage war zu Beginn des Jahres besonders stark, was sich an den Zehnjahreshöchstständen der chinesischen Goldimporte aus Hongkong ablesen lässt. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Rückgang gegenüber dem Vorquartal noch stärker ausfallen könnte, wenn es im zweiten Quartal keine nennenswerten Ereignisse gibt, die die Nachfrage ankurbeln könnten, insbesondere wenn neue Rekordpreise für Gold beginnen, den Appetit auf Bullion zu dämpfen.In Indien, dem zweitgrößten Goldkonsumentenmarkt, könnte die Nachfrage im März und April ebenfalls zurückgehen, da dann weniger Hochzeiten anstehen, die mit einer größeren Anzahl von Goldkäufen verbunden sind. Die Aufschläge auf dem lokalen Markt haben aufgrund des hohen Goldpreises in Dollar bereits zu sinken begonnen, auch wenn sie kurzfristig aufgrund der nachlassenden Nachfrage gedrückt bleiben könnten. Es wird jedoch erwartet, dass die indischen Goldimporte und die Nachfrage im Vorfeld des Akshaya-Tritiya-Festes Anfang Mai wieder anziehen werden, da die Großhändler ihre Lagerbestände in Erwartung des Festes wieder auffüllen, was den Aufschlag des lokalen Marktes gegenüber dem LBMA-Preis tendenziell erhöhen wird, so Heraeus.Im Bezug auf Silber schreibt Heraeus, dass das Gold-Silber-Verhältnis seit Jahresbeginn tendenziell gestiegen ist und bei den Freitagsschlusskursen bei 85,6 gegenüber 87,03 am 1. Januar lag. Dies ist vor allem auf den anfänglichen Anstieg des Goldpreises zurückzuführen, der den Silberpreis übertraf, bevor beide am 29. Februar wieder anzogen. Seit 2006 lag das Gold-Silber-Verhältnis bei früheren Allzeithochs des Goldpreises im Durchschnitt bei 60,09. Bei diesem Verhältnis impliziert der jüngste Höchststand des Goldpreises einen Silberpreis von 35,85 $ pro Unze, was 47% über dem Silberpreis vom 11. März liegt, als Gold seinen Höchststand erreichte. Dies würde darauf hindeuten, dass Silber derzeit im Vergleich zu Gold unterbewertet ist.Gold wird von institutionellen Anlegern als sicherer Hafen bevorzugt, während Kleinanleger das "billigere" Silber bevorzugen. Außerdem könnte sich die industrielle Komponente der Silbernachfrage dämpfend auf seinen Preis auswirken, da die Nachfrage zu Beginn dieses Jahres relativ schwach war. Das Verhältnis zwischen den beiden Metallen tendiert nicht dazu, über einen längeren Zeitraum über 90 zu liegen, so dass es zu sinken beginnen könnte. Da sich Gold in einer neuen Handelsspanne konsolidiert, könnte ein Rückgang des Verhältnisses diesmal darauf zurückzuführen sein, dass Silber die Lücke nach oben schließt.© Redaktion GoldSeiten.de