Platin - Erholung komplett ausgebremst

Im gestrigen Handel setzte sich der Abverkauf bei Platin dramatisch fort und sorgte für einen Einbruch bis an die Unterstützung bei 889 USD. Damit ist nicht nur die Erholung seit dem Zwischentief bei 867 USD von Anfang des Monats beendet bzw. wie erwartet an der Hürde bei 955 USD gescheitert. Damit ist auch der Abwärtstrend seit dem Januarhoch bei 1.012 USD reaktiviert und die Gefahr weiterer Kursstürze enorm gestiegen.Mit dem Bruch des Supports bei 908 USD haben die Bären ein Verkaufssignal ausgebildet, dem jetzt ein Unterschreiten von 889 USD folgen dürfte. Darunter wäre die Unterstützung bei 865 USD die vorerst letzte Chance der Käuferseite, eine deutliche Erholung und Stabilisierung einzuleiten. Sollte die Marke ebenfalls gebrochen werden, dürfte der Platinkurs bis 841 und 822 USD abstürzen, ehe eine Gegenbewegung einsetzen kann.Ein erstes Zeichen für eine Entspannung der Lage wäre dagegen ein Anstieg über die weit entfernte 915-USD-Marke. In der Folge könnten die Widerstandsmarken bei 938 und 955 USD wieder erreicht werden.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)