Der Silberpreis im Blick

Der Monat März war für die Edelmetalle bisher recht interessant. Der Goldpreis ist endlich aus seiner Handelsspanne ausgebrochen und dürfte sich in den kommenden Wochen weiter erholen. Der Silberpreis hat sich im Gleichschritt mit dem Goldpreis nach vorne bewegt. Kann auch er bald ausbrechen?Beginnen wir diese Woche mit COMEX-Gold. Der Goldpreis hat in den letzten drei Wochen eine großartige Entwicklung genommen und ist um etwa 8% gestiegen. Wir haben die dreijährige Handelsspanne von 1.700 Dollar bis 2.000 Dollar auf einen Ausbruch hin beobachtet, und dieser ist nun endlich erfolgt. Es war zu erwarten, dass dieser Ausbruch zu einem Ansturm von neuem Investoreninteresse an Gold in all seinen Formen führen würde - und das hat er auch. Die Gesamtzahl der offenen Kontrakte an der COMEX ist um über 25% gestiegen, und dieses neue Geld der Spekulanten hat den Preis von 2.100 Dollar auf 2.200 Dollar getrieben.Wie Sie im nachstehenden Chart sehen können, durchläuft der Preis derzeit eine Konsolidierung in Form einer "Bullenflagge", wobei die 2.150 Dollar eine wichtige Unterstützung darstellen. Wenn es gelingt, dieses Muster nach oben aufzulösen, dürfte der nächste Kursanstieg den Kurs zu unserem ursprünglichen Ziel von 2.250 Dollar bis 2.300 Dollar im Jahr 2024 führen.Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Auflösung dieses Musters wird die Marktreaktion auf die Sitzungen der Zentralbanken im Laufe dieser Woche sein. Die Bank of Japan [traf] sich am Dienstag und [gab ihre Politik der Renditekurvenkontrolle und der Nullzinsen auf]. Die US-Notenbank [trat] dann am Mittwoch zusammen. Wird die Fed in ihrer jüngsten Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen weiterhin drei Leitzinssenkungen für 2024 prognostizieren oder wird diese Prognose auf zwei gesenkt werden? Wie wird sich die EZB-Sitzung am Donnerstag auf den Euro und damit auch auf den US-Dollar-Index auswirken?Wenn der COMEX-Goldpreis diese Entwicklungen überstehen kann, dürften neue Allzeithochs folgen. Wenden wir uns jedoch dem Silber zu, denn der Preis dieses Edelmetalls befindet sich nach wie vor in einer engen Handelsspanne. Viele Silberenthusiasten sind frustriert über die verhaltene Reaktion auf den Goldpreisanstieg, und das ist auch verständlich. Das Positive an dieser Situation ist jedoch, dass sie uns allen weiterhin Zeit gibt, physische und Handelspositionen aufzubauen, bevor der Ausbruch erfolgt.In unserer jährlichen Makroprognose vom Januar gingen wir davon aus, dass COMEX-Gold in diesem Jahr ausbrechen würde - und das hat es auch. Ich war jedoch vorsichtig mit der Annahme, dass der COMEX-Silberpreis schnell mit seinem eigenen Ausbruch folgen würde. Hier ist ein Auszug:Kurz gesagt: Damit COMEX-Gold auf 2.300 Dollar steigen kann, muss es zuerst 2.100 Dollar durchbrechen. Damit COMEX-Silber auf 35 Dollar und darüber hinaus steigen kann, muss es zuerst 28 Dollar durchbrechen. Und um 28 Dollar zu durchbrechen, muss es zuerst 26 Dollar durchbrechen! Unten sehen Sie eine aktualisierte Version des oben gezeigten Charts. Wie Sie sehen können, wurden zwar Fortschritte erzielt, aber ein Ausbruch, der mit dem von Gold konkurrieren könnte, ist nicht in Sicht. Zumindest noch nicht.Die Tatsache, dass der Ausbruch bei Silber immer noch aussteht, ist für viele Silberanleger, mich eingeschlossen, frustrierend. Aber eigentlich ist es auch von Vorteil. Warum? Weil der Ausbruch kommen wird. Dessen können Sie sich sicher sein. Wie kann ich das mit so viel Zuversicht sagen? Wenn Gold auf 2.300 Dollar steigt, wird das Gold-Silber-Verhältnis nicht 100:1 betragen, was einen Silberpreis von 23 Dollar impliziert.Und wenn Gold als nächstes auf 2.500 Dollar steigt, wird das Gold-Silber-Verhältnis auch nicht 100:1 betragen, und Silber wird nicht bei 25 Dollar liegen. Selbst wenn wir ein mittleres Gold-Silber-Verhältnis von 80:1 zugrunde legen, bedeutet ein Goldpreis von 2.300 Dollar einen Silberpreis von 28,75 Dollar. Gold bei 2.500 Dollar bedeutet 31,25 Dollar.Aber die Sache ist die, dass Silber, wenn es später in diesem oder im nächsten Jahr ausbricht, den gleichen Ansturm an Aufmerksamkeit und Spekulationsgeldern erhalten wird, den Gold derzeit genießt. Daher wird das Preisziel nicht einfach 29 Dollar oder 31 Dollar sein, sondern zunächst 35 Dollar oder mehr. Das ist ein Kursanstieg von mehr als 50%, von dem Sie stark profitieren könnten, wenn Sie sich richtig positionieren, bevor er beginnt.Ein letzter Teil dieser Positionierung ist das Verständnis der langfristigen Korrelation zwischen dem Bergbausektor und dem Silberpreis. Der nachstehende Chart zeigt den Silberpreis als Kerzen und den börsengehandelten Bergbauaktienfonds GDX als blaue Linie. Beachten Sie die Korrelation von 95% und prognostizieren Sie dann, wo der GDX gehandelt werden könnte, wenn Silber schließlich ausbricht.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die gedämpfte Reaktion des Silberpreises auf den Ausbruch des COMEX-Goldpreises nicht frustrieren sollte. Die meisten von uns haben über ein Jahrzehnt auf den nächsten verrückten Anstieg des Silberpreises gewartet. Wir können noch ein paar Wochen warten. Machen Sie sich einfach klar, dass der Ausbruch bei Silber kommen wird, und nutzen Sie die jetzige Zeit, um sich entsprechend zu positionieren.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 19. März 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.