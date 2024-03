Russischer Getreidechef: Idee einer BRICS-Börse gewinnt an Attraktivität

Eine von Präsident Wladimir Putin unterstützte russische Idee für eine BRICS-Getreidebörse, die es Käufern ermöglichen würde, direkt bei den Erzeugern einzukaufen, gewinne im Vorfeld des BRICS-Gipfels im Oktober an Attraktivität, sagte der Vorsitzende des russischen Verbands der Getreideexporteure. Dies berichtet Yahoo Finance im Bezug auf Reuters.China und Indien sind die größten Weizenproduzenten der Welt und Russland ist der größte Weizenexporteur, so dass eine Börse, die sich auf die BRICS-Gruppe stützt, weltweites Gewicht hätte. Eduard Zernin, Präsident des russischen Verbandes der Getreideexporteure (Rusgrain), erklärte gegenüber Reuters, er hoffe, dass die organisatorischen Fragen des Austausches bis zum geplanten BRICS-Gipfel in der russischen Stadt Kazan in diesem Jahr geklärt seien.Zernin sagte, die Idee werde von anderen Ländern und Unternehmen in einer Reihe von Ländern unterstützt. "Wir haben Verständnis und Unterstützung für die Initiative erhalten", sagte er und fügte hinzu: "Das Interesse an unserer Initiative ist ziemlich groß." Zernin meinte, das Hauptproblem der traditionellen Rohstoffbörsen bestehe darin, dass sie "Spekulanten", einschließlich Hedgefonds, die mit Rohstoffderivaten handeln, offen stünden, was zu Preisen unter den Produktionskosten geführt habe. "Wir glauben, dass es sowohl im Interesse der Anbieter als auch der Käufer von echtem Getreide ist, diese extreme Volatilität zu beseitigen und den Weltgetreidemarkt transparenter und vorhersehbarer zu machen."Es war allerdings nicht sofort ersichtlich, warum große Käufer wie Ägypten und China eine BRICS-Börse nutzen sollten, da sie derzeit den niedrigsten verfügbaren Preis aus einem breiteren Spektrum von Verkäufern auswählen können, zu denen auch die Ukraine oder die Europäische Union gehören könnten. Zernin erklärte, dass auch Nicht-BRICS-Länder Zugang zur Börse haben werden, die, wie er sagte, "nicht gegen den Dollar" sei. "Wir bestehen nicht auf dem Ausschluss des Dollars von der Getreideabrechnung. Aber die freie Konvertierbarkeit der Clearingwährung der Börse in Rubel ist für uns entscheidend", so Zernin.© Redaktion GoldSeiten.de